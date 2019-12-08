Колледжи Дальнего Востока получат новейшее оборудование

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В 18 колледжах Дальневосточного региона в следующем году оборудуют 84 современных мастерских, что обеспечит высокий уровень подготовки наиболее востребованных специалистов.

На эти цели Минпросвещения России выделит грант в 450 миллионов рублей образовательным учреждениям в Якутии, Бурятии, Хабаровском, Приморском, Камчатском, Забайкальском краях, а также в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях.

"В результате переоснащения колледжи смогут обеспечить высокий уровень подготовки наиболее востребованных специалистов в регионах в таких сферах, как строительство, транспорт и логистика, ИКТ, промышленные и инженерные технологии, сельское хозяйство", — сообщается на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В качестве примера реализации средств ведомство приводит Магаданский горно-строительный колледж, где на выделенные средства планируют закупить оснащение для строительных мастерских.