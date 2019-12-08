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2019-12-08T14:29+0300
https://ria.ru/20191208/1562027107.html
Колледжи Дальнего Востока получат новейшее оборудование
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РИА Новости

Колледжи Дальнего Востока получат новейшее оборудование

08:00 08.12.2019 (обновлено: 14:29 08.12.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидРабота столярной мастерской
Работа столярной мастерской
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 8 дек РИА Новости. В 18 колледжах Дальневосточного региона в следующем году оборудуют 84 современных мастерских, что обеспечит высокий уровень подготовки наиболее востребованных специалистов.
На эти цели Минпросвещения России выделит грант в 450 миллионов рублей образовательным учреждениям в Якутии, Бурятии, Хабаровском, Приморском, Камчатском, Забайкальском краях, а также в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях.
"В результате переоснащения колледжи смогут обеспечить высокий уровень подготовки наиболее востребованных специалистов в регионах в таких сферах, как строительство, транспорт и логистика, ИКТ, промышленные и инженерные технологии, сельское хозяйство", — сообщается на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Чебоксары
2 декабря, 13:06Чувашская Республика
Чувашские техникумы и колледжи получат федеральные гранты
В качестве примера реализации средств ведомство приводит Магаданский горно-строительный колледж, где на выделенные средства планируют закупить оснащение для строительных мастерских.
В свою очередь, Амурский аграрный колледж модернизирует образовательную инфраструктуру для подготовки специалистов агротехнологического кластера: в учреждении создадут мастерские по эксплуатации сельскохозяйственных машин, геномной инженерии, ветеринарии.
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Хорошие новостиХорошие новостиМинпросвещенияДальний Восток
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