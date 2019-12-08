"Наша работа — сбивать самолеты". Репортаж с позиции С-300 "Фаворит"

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Почти вдвое увеличенная дальность стрельбы, высокая мобильность, считанные секунды на поиск и уничтожение воздушных целей — на днях в дислоцированном под Воронежем зенитном ракетном полку на боевое дежурство заступил первый дивизион обновленной зенитно-ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит". Корреспондент РИА Новости побывал там, выяснил, как работает новая техника и ознакомился с традициями несения боевого дежурства.

До 200 километров

Дежурная смена дивизиона по команде строится около пункта боевого управления, развернутого на опушке соснового леса. Рядом — высокая мачта с радиолокационной станцией, в стороне за земляной насыпью смотрят в небо "тубусы" пусковых установок.

Здесь сердце противовоздушной обороны Воронежской области. Ракетный щит надежно защищает областной центр, дислоцированные вокруг него воинские части, Нововоронежскую АЭС и прикрывает с южного направления Москву.

Войска на боевом дежурстве (БД) — первый эшелон Вооруженных сил, готовый вступить в бой в любую минуту. Это высшая форма поддержания боеготовности как в мирное, так и в военное время. Фактически дежурные смены ежедневно выполняют боевую задачу государственной важности.

Командир полка полковник Евгений Дунаев после короткой речи командует расчету: "На рабочие места — бегом марш!" Пятеро военнослужащих скрываются в контейнере пункта боевого управления, рассаживаются перед приборной панелью, усеянной десятками кнопок, тумблеров, небольших экранов и приступают к отработке учебно-боевой задачи — электронному пуску ракеты по условному нарушителю воздушного пространства. Расчет действует слаженно, коротко обмениваясь информацией:

— Цель по пятому.

— Цель по пятому в зоне, цель — "чужой".

— Внимание, пуск по пятому! Есть сход первой ракеты.

Не проходит и 20 секунд, как условная цель уничтожена.

Заступлению на дежурство предшествовала профессиональная двухмесячная переподготовка боевых расчетов в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС России в Гатчине. Военнослужащие осваивали новую технику — С-300ПМ2 значительно отличается от С-300ПМ1, стоявших на вооружении полка до этого.

Офицеры отмечают, что по боевым возможностям "двойка" в полтора-два раза превосходит "единицу". Дальность стрельбы по аэродинамическим целям возросла до 200 километров, баллистическим — до 40 километров, а высота поражаемых целей — до 30 километров.

Быстрее пули

"Эти ЗРК способны поражать практически любые воздушно-космические цели на всем диапазоне высот и скоростей полета, — рассказывает РИА Новости Дунаев. — Отличаются высокими разведывательными и огневыми возможностями, обнаруживают противника на больших дистанциях. Кроме того, очень маневренны, благодаря чему мы можем быстро менять позиции. На то, чтобы развернуться-свернуться, требуется не больше пяти минут. Эти комплексы работают на любой местности, при любой погоде, в любое время суток".

По словам начальника зенитно-ракетных войск Ржевского соединения ПВО имени Александра Покрышкина полковника Олега Лобанова, С-300ПМ2 построена на новой элементной базе, действует на современном программном обеспечении.

Если раньше многие операции выполнялись вручную, то сейчас можно включить режим автоматизированного управления и комплекс в буквальном смысле слова будет воевать сам. Находить цели, назначать ракеты, запускать их — все сам. Расчету остается только следить и давать добро решениям электронного мозга ЗРК.

Вся процедура — от обнаружения цели до ее уничтожения — занимает не больше 30 секунд на максимальной дальности. Расчет обнаруживает цель или получает целеуказание с командного пункта. Затем — захват воздушного нарушителя на сопровождение, привязка ракет к целевому каналу и непосредственно пуск.

Ракета летит быстрее пули — со скоростью более 1200 метров в секунду. Двести километров — меньше трети минуты. Затем — оценка результатов стрельбы. Расчет отслеживает, как изменились характеристики полета цели, появились ли на экране РЛС засветки от обломков, фиксирует другие признаки уничтожения.

Сила традиций

"Все войска ПВО несут боевое дежурство, — объясняет Лобанов. — Наша задача — своевременный перевод остальных Вооруженных сил в "готовность номер один" в случае внезапного нападения противника, обнаружение и прекращение воздушного вторжения в воздушные рубежи России".

Как правило, на боевое дежурство в полку заступает один дивизион. Второй занимается боевой подготовкой. Через месяц меняются. С заступлением на БД связаны определенные традиции и ритуалы. Проводится торжественное построение с постановкой задач, с опросом личного состава на знание обязанностей вооружения и военной техники. Объявляется учебная "готовность номер один". После чего расчет заступает на 24 часа. Формируют три смены, и личный состав дежурит сутки через трое. Дежурные расчеты находятся на боевых постах и днем, и ночью.

Войска ПВО богаты на традиции, отмечает командир батареи управления капитан Иван Усов. Когда зенитчики принимают участие в тактических учениях с боевой стрельбой на полигоне, личный состав, отстрелявшись, потом долго ковыряется в земле — ищет осколки сбитых мишеней. Каждый царапает на находке свою фамилию, имя и отчество, дату боевых стрельб и оставляет сувенир себе на память. Но главная традиция, как сказал корреспонденту РИА Новости рядовой контрактной службы Никита Черенков, — "быть достойными наших предшественников, долгие годы стоявших на страже родного неба".

"Это мое первое боевое дежурство, большая честь", — добавил он.

Есть в части и свои герои. На плацу установлен памятник командиру взвода зенитных 85-миллиметровых орудий 6-й батареи 732-го зенитного артиллерийского полка лейтенанту Григорию Волнянскому.