Новая зимняя мода: что купить в этом сезоне

Модель Кайя Гербер во время показа коллекции Max Mara осень-зима 2019/20 на Неделе моды в Милане

© AP Photo / Antonio Calanni Модель Кайя Гербер во время показа коллекции Max Mara осень-зима 2019/20 на Неделе моды в Милане

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Наталья Юрковская. Зима наступила, обещают морозы — а как быть модным и не замерзнуть? Что купить, если кажется, что нечего носить? В чем встречать Новый год и гулять по сугробам? О трендах нового сезона — в материале РИА Новости.

Пуховик против шубы, что лучше?

Дизайнеры давно определились с ответом: чем теплее, объемнее и экологичнее, тем лучше!

© AP Photo / Kevin Hagen, REUTERS / Lisi Niesner, AP Photo / Richard Drew Показ коллекции Pyer Moss, Шейлин Вудли на церемонии вручения премии British Fashion Awards, показ коллекции Michael Kors © AP Photo / Kevin Hagen, REUTERS / Lisi Niesner, AP Photo / Richard Drew Показ коллекции Pyer Moss, Шейлин Вудли на церемонии вручения премии British Fashion Awards, показ коллекции Michael Kors

Пуховые пальто и куртки в этом сезоне всех цветов радуги — от ярко-розовых моделей с поясом на талии Chanel до мятных стеганых пальто Balenciaga. Мерзлячкам предлагают облачаться в нечто, напоминающее пуховое одеяло. Кажется, что в таком длины макси off-white можно смело отправляться на Северный полюс.

Или, наоборот, пуховик может быть коротким, с акцентом на талии. Если вам надо все сразу — есть трансформеры, поражающие своими формами, отстегивающимися элементами, наличием молний и всевозможной фурнитуры.

Если говорить о материалах, то и тут разнообразие. Бархатные куртки продолжат радовать элегантностью, а металлизированные текстуры с благородным блеском золота, серебра и бронзы в новом сезоне возглавят вишлисты модниц от Нью-Йорка до Парижа.

На пике авиатор

История куртки "авиатор" свободного кроя из овчины насчитывает около 100 лет. Она служила униформой пилотов, отсюда и название, а сейчас эта модель — любимица не только летчиков, но и модников/модниц.

© AP Photo / Francois Mori, Kamil Zihnioglu, Invision / Vianney Le Caer Показ коллекций Chanel's Metiers d'Art, Celine, Изабель Аджани на показе Chanel © AP Photo / Francois Mori, Kamil Zihnioglu, Invision / Vianney Le Caer Показ коллекций Chanel's Metiers d'Art, Celine, Изабель Аджани на показе Chanel

Куртка не теряет актуальности, из года в год то укорачиваясь, то удлиняясь, то садясь по фигуре или становясь свободной, словно с мужского плеча. Дизайнеры играют цветами и фактурами (в Alberta Ferretti, к примеру, оставили фирменный крой, вот только мех сделали снаружи).

"Игрушечное" пальто teddy bear — безусловный тренд!

Источником вдохновения создателей шубки послужил игрушечный плюшевый медвежонок, придуманный в США в начале прошлого века эмигрантом из России и названный в честь Теодора Рузвельта.

Команда Max Mara разработала технологию производства уникального искусственного меха из чистого верблюжьего волоса на основе шелка.

© AP Photo / Antonio Calanni, Invision / Grant Pollard, Invision / Evan Agostini Показ коллекций Max Mara, Christopher Kane, Шарлотта Гроенвельд на показе Moschino x H&M © AP Photo / Antonio Calanni, Invision / Grant Pollard, Invision / Evan Agostini Показ коллекций Max Mara, Christopher Kane, Шарлотта Гроенвельд на показе Moschino x H&M

И объемные пальто тут же стали символом роскоши XXI века, а дизайнеры решили разнообразить их, раскрасив в сочные цвета. Но кофейная, молочная, карамельная гамма все-таки занимает ключевую позицию в тенденциях плюшевой моды.

Кардиган

Дизайнеры отдают предпочтение кардиганам из мягкого кашемира, украшенным кристаллами, бахромой, этническими и цветочными узорами.

© AP Photo / Invision / Grant Pollard, Invision / Vianney Le Caer, Antonio Calanni Показ коллекций Christopher Kane, Chanel, Gucci © AP Photo / Invision / Grant Pollard, Invision / Vianney Le Caer, Antonio Calanni Показ коллекций Christopher Kane, Chanel, Gucci

В них можно пойти на коктейль или вечер, накинув поверх платья. Обращайте внимание на нарядный декор — именно такой, расшитый кристаллами цвета фуксии, представил Кристофер Кейн, а у Жюльен Доссен — элегантный нежно-розовый вариант, расшитый цветами. Вероника Этро продемонстрировала модель, похожую, конечно же, на восточный ковер.

Агрессивно — значит модно, тепло и удобно

Черная кожа, массивная подошва, клепки уже числятся среди трендов зимнего обувного сезона. Девушка-супергероиня в тяжелых сапогах — вот образ Снегурочки этого года.

На показе Bottega Veneta подобные сапоги можно увидеть в сочетании с платьями и мотоциклетными комбинезонами. Миучча Прада, поддержав тренд, выпустила популярную модель ботинок, которые можно увидеть на фэшнблогерах и японских подростках.

© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer, Bebeto Matthews, Antonio Calanni Показ коллекций Louis Vuitton, Jeremy Scott, Max Mara © AP Photo / Invision / Vianney Le Caer, Bebeto Matthews, Antonio Calanni Показ коллекций Louis Vuitton, Jeremy Scott, Max Mara

Еще одна ключевая модель — ботинки-челси. Это вне времени, однако в новом сезоне они сильно видоизменились. На смену изящным челси пришли модели с грубой тракторной подошвой или на спортивной платформе.

Сапоги, бесспорно, — одно из актуальных приобретений этой зимы. В них заправляют брюки, носят их с юбками, кардиганами и шортами-кюлотами.

Новый лидер обувного тренда — с широкими голенищами и имитацией крокодиловой кожи. Анималистичные принты — это остромодно: зебра, тигр и даже корова. Для всех любителей удобства и классики в тренде меховые лоферы, а также обувь путешественника.

Серебро, пайетки, блеск

© AP Photo / Sunday Alamba, Nelson Antoine, Invision / Grant Pollard Показ коллекций Lanre da Silva, Lilly Sarti, Christopher Kane © AP Photo / Sunday Alamba, Nelson Antoine, Invision / Grant Pollard Показ коллекций Lanre da Silva, Lilly Sarti, Christopher Kane

Согласно восточному календарю, 2020 год пройдет под покровительством Белой металлической крысы, а это значит, что встречать главную ночь года стоит в нарядах серебряных и белых!

В моде футуризм — эстетика 80-х не покидает подиумы. Пример тому — Кайя Гербер на показе Saint Laurent в дерзком мини-платье из пайеток с объемным бантом.

У Michael Kors платье с оборками, напоминающее фольгированную бумагу или обертку от конфет. Rodarte показали вечерний образ в цвете белого золота.

© AP Photo / Frank Franklin II, Invision / Vianney Le Caer, Invision / Brent N. Clarke Показ коллекций Oscar de la Renta, Saint Laurent, Камилла Белль на праздновании 50-летия Ralph Lauren © AP Photo / Frank Franklin II, Invision / Vianney Le Caer, Invision / Brent N. Clarke Показ коллекций Oscar de la Renta, Saint Laurent, Камилла Белль на праздновании 50-летия Ralph Lauren