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2019-12-08T14:45+0300
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Новая зимняя мода: что купить в этом сезоне
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РИА Новости

Новая зимняя мода: что купить в этом сезоне

08:00 08.12.2019 (обновлено: 14:45 08.12.2019)
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© AP Photo / Antonio CalanniМодель Кайя Гербер во время показа коллекции Max Mara осень-зима 2019/20 на Неделе моды в Милане
Модель Кайя Гербер во время показа коллекции Max Mara осень-зима 2019/20 на Неделе моды в Милане
© AP Photo / Antonio Calanni
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Наталья Юрковская. Зима наступила, обещают морозы — а как быть модным и не замерзнуть? Что купить, если кажется, что нечего носить? В чем встречать Новый год и гулять по сугробам? О трендах нового сезона — в материале РИА Новости.

Пуховик против шубы, что лучше?

Дизайнеры давно определились с ответом: чем теплее, объемнее и экологичнее, тем лучше!
© AP Photo / Kevin Hagen, REUTERS / Lisi Niesner, AP Photo / Richard DrewПоказ коллекции Pyer Moss, Шейлин Вудли на церемонии вручения премии British Fashion Awards, показ коллекции Michael Kors
Показ коллекции Pyer Moss, Шейлин Вудли на церемонии вручения премии British Fashion Awards, показ коллекции Michael Kors
© AP Photo / Kevin Hagen, REUTERS / Lisi Niesner, AP Photo / Richard Drew
Показ коллекции Pyer Moss, Шейлин Вудли на церемонии вручения премии British Fashion Awards, показ коллекции Michael Kors
Пуховые пальто и куртки в этом сезоне всех цветов радуги — от ярко-розовых моделей с поясом на талии Chanel до мятных стеганых пальто Balenciaga. Мерзлячкам предлагают облачаться в нечто, напоминающее пуховое одеяло. Кажется, что в таком длины макси off-white можно смело отправляться на Северный полюс.
Или, наоборот, пуховик может быть коротким, с акцентом на талии. Если вам надо все сразу — есть трансформеры, поражающие своими формами, отстегивающимися элементами, наличием молний и всевозможной фурнитуры.
Если говорить о материалах, то и тут разнообразие. Бархатные куртки продолжат радовать элегантностью, а металлизированные текстуры с благородным блеском золота, серебра и бронзы в новом сезоне возглавят вишлисты модниц от Нью-Йорка до Парижа.

На пике авиатор

История куртки "авиатор" свободного кроя из овчины насчитывает около 100 лет. Она служила униформой пилотов, отсюда и название, а сейчас эта модель — любимица не только летчиков, но и модников/модниц.
© AP Photo / Francois Mori, Kamil Zihnioglu, Invision / Vianney Le CaerПоказ коллекций Chanel's Metiers d'Art, Celine, Изабель Аджани на показе Chanel
Показ коллекций Chanel's Metiers d'Art, Celine, Изабель Аджани на показе Chanel
© AP Photo / Francois Mori, Kamil Zihnioglu, Invision / Vianney Le Caer
Показ коллекций Chanel's Metiers d'Art, Celine, Изабель Аджани на показе Chanel
Куртка не теряет актуальности, из года в год то укорачиваясь, то удлиняясь, то садясь по фигуре или становясь свободной, словно с мужского плеча. Дизайнеры играют цветами и фактурами (в Alberta Ferretti, к примеру, оставили фирменный крой, вот только мех сделали снаружи).

"Игрушечное" пальто teddy bear — безусловный тренд!

Источником вдохновения создателей шубки послужил игрушечный плюшевый медвежонок, придуманный в США в начале прошлого века эмигрантом из России и названный в честь Теодора Рузвельта.
Команда Max Mara разработала технологию производства уникального искусственного меха из чистого верблюжьего волоса на основе шелка.
© AP Photo / Antonio Calanni, Invision / Grant Pollard, Invision / Evan AgostiniПоказ коллекций Max Mara, Christopher Kane, Шарлотта Гроенвельд на показе Moschino x H&M
Показ коллекций Max Mara, Christopher Kane, Шарлотта Гроенвельд на показе Moschino x H&M
© AP Photo / Antonio Calanni, Invision / Grant Pollard, Invision / Evan Agostini
Показ коллекций Max Mara, Christopher Kane, Шарлотта Гроенвельд на показе Moschino x H&M
И объемные пальто тут же стали символом роскоши XXI века, а дизайнеры решили разнообразить их, раскрасив в сочные цвета. Но кофейная, молочная, карамельная гамма все-таки занимает ключевую позицию в тенденциях плюшевой моды.

Кардиган

Дизайнеры отдают предпочтение кардиганам из мягкого кашемира, украшенным кристаллами, бахромой, этническими и цветочными узорами.
© AP Photo / Invision / Grant Pollard, Invision / Vianney Le Caer, Antonio CalanniПоказ коллекций Christopher Kane, Chanel, Gucci
Показ коллекций Christopher Kane, Chanel, Gucci
© AP Photo / Invision / Grant Pollard, Invision / Vianney Le Caer, Antonio Calanni
Показ коллекций Christopher Kane, Chanel, Gucci
В них можно пойти на коктейль или вечер, накинув поверх платья. Обращайте внимание на нарядный декор — именно такой, расшитый кристаллами цвета фуксии, представил Кристофер Кейн, а у Жюльен Доссен — элегантный нежно-розовый вариант, расшитый цветами. Вероника Этро продемонстрировала модель, похожую, конечно же, на восточный ковер.

Агрессивно — значит модно, тепло и удобно

Черная кожа, массивная подошва, клепки уже числятся среди трендов зимнего обувного сезона. Девушка-супергероиня в тяжелых сапогах — вот образ Снегурочки этого года.
На показе Bottega Veneta подобные сапоги можно увидеть в сочетании с платьями и мотоциклетными комбинезонами. Миучча Прада, поддержав тренд, выпустила популярную модель ботинок, которые можно увидеть на фэшнблогерах и японских подростках.
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer, Bebeto Matthews, Antonio CalanniПоказ коллекций Louis Vuitton, Jeremy Scott, Max Mara
Показ коллекций Louis Vuitton, Jeremy Scott, Max Mara
© AP Photo / Invision / Vianney Le Caer, Bebeto Matthews, Antonio Calanni
Показ коллекций Louis Vuitton, Jeremy Scott, Max Mara
Еще одна ключевая модель — ботинки-челси. Это вне времени, однако в новом сезоне они сильно видоизменились. На смену изящным челси пришли модели с грубой тракторной подошвой или на спортивной платформе.
Сапоги, бесспорно, — одно из актуальных приобретений этой зимы. В них заправляют брюки, носят их с юбками, кардиганами и шортами-кюлотами.
Новый лидер обувного тренда — с широкими голенищами и имитацией крокодиловой кожи. Анималистичные принты — это остромодно: зебра, тигр и даже корова. Для всех любителей удобства и классики в тренде меховые лоферы, а также обувь путешественника.

Серебро, пайетки, блеск

© AP Photo / Sunday Alamba, Nelson Antoine, Invision / Grant PollardПоказ коллекций Lanre da Silva, Lilly Sarti, Christopher Kane
Показ коллекций Lanre da Silva, Lilly Sarti, Christopher Kane
© AP Photo / Sunday Alamba, Nelson Antoine, Invision / Grant Pollard
Показ коллекций Lanre da Silva, Lilly Sarti, Christopher Kane
Согласно восточному календарю, 2020 год пройдет под покровительством Белой металлической крысы, а это значит, что встречать главную ночь года стоит в нарядах серебряных и белых!
В моде футуризм — эстетика 80-х не покидает подиумы. Пример тому — Кайя Гербер на показе Saint Laurent в дерзком мини-платье из пайеток с объемным бантом.
У Michael Kors платье с оборками, напоминающее фольгированную бумагу или обертку от конфет. Rodarte показали вечерний образ в цвете белого золота.
© AP Photo / Frank Franklin II, Invision / Vianney Le Caer, Invision / Brent N. ClarkeПоказ коллекций Oscar de la Renta, Saint Laurent, Камилла Белль на праздновании 50-летия Ralph Lauren
Показ коллекций Oscar de la Renta, Saint Laurent, Камилла Белль на праздновании 50-летия Ralph Lauren
© AP Photo / Frank Franklin II, Invision / Vianney Le Caer, Invision / Brent N. Clarke
Показ коллекций Oscar de la Renta, Saint Laurent, Камилла Белль на праздновании 50-летия Ralph Lauren
В коллекциях представлены всевозможные варианты элегантных платьев длины макси, корсетов, женственных брючных костюмов и нарядных комбинезонов из шелка, жаккарда, парчи или из тысяч сверкающих пайеток и зеркальной чешуи.
Показ коллекции Monica Hansen в Майами-Бич. 2018 год
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