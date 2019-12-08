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2019-12-08T18:02+0300
https://ria.ru/20191208/1561970006.html
Препарат для лечения трех видов рака создали на Ставрополье
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РИА Новости

Препарат для лечения трех видов рака создали на Ставрополье

08:00 08.12.2019 (обновлено: 18:02 08.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЛаборант проводит исследование биологического материала
Лаборант проводит исследование биологического материала
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На Ставрополье создали уникальный препарат для лечения сразу трех видов раковых заболеваний. Речь идет о меланоме, глиобластоме и карциноме легкого.
Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) синтезировали уникальные вещества, которые эффективно лечат клетки, зараженные этими видами рака.
С 2011 года исследователям удалось создать несколько видов препаратов, наиболее эффективный из которых носит рабочее название "Акс-236". Его уникальность в том, что он не только помогает победить заболевание, но и вызывает дифференциацию клеток. Другими словами, клетки вылечиваются и их не нужно выводить из организма.
"Вещество "Акс-236" прошло испытание на мышах. Исследования показали, что оно не уступает по активности цисплатину, чаще всего применяемому в медицине против рака", — говорится в сообщении управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.
Раковая клетка 3D
22 ноября, 05:28РИА Наука
Названа причина трудности лечения рака
"Акс-236" оказался менее токсичным, поскольку не содержит металла, а также он менее дорогой, чем цисплатин.
"Показатель токсичности играет одну из ключевых ролей при лечении рака, поскольку во время химиотерапии организм испытывает высокую нагрузку, а ему требуется немало сил для выздоровления", — подчеркивают в управлении.
При хороших показателях испытаний на других животных через два-три года инновационными разработками ставропольских ученых могут начать лечить людей.
Сегодня на рынке практически отсутствуют эффективные препараты по лечению глиобластомы, поэтому разработка ставропольских ученых вызвала большой интерес со стороны американских и китайских фармакологических компаний. Одна из них уже выступила инвестором дальнейшей работы над препаратом.
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Хорошие новостиХорошие новостиСеверо-Кавказский федеральный университетСтавропольский край
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