Препарат для лечения трех видов рака создали на Ставрополье

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. На Ставрополье создали уникальный препарат для лечения сразу трех видов раковых заболеваний. Речь идет о меланоме, глиобластоме и карциноме легкого.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) синтезировали уникальные вещества, которые эффективно лечат клетки, зараженные этими видами рака.

С 2011 года исследователям удалось создать несколько видов препаратов, наиболее эффективный из которых носит рабочее название "Акс-236". Его уникальность в том, что он не только помогает победить заболевание, но и вызывает дифференциацию клеток. Другими словами, клетки вылечиваются и их не нужно выводить из организма.

"Вещество "Акс-236" прошло испытание на мышах. Исследования показали, что оно не уступает по активности цисплатину, чаще всего применяемому в медицине против рака", — говорится в сообщении управления по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"Акс-236" оказался менее токсичным, поскольку не содержит металла, а также он менее дорогой, чем цисплатин.

"Показатель токсичности играет одну из ключевых ролей при лечении рака, поскольку во время химиотерапии организм испытывает высокую нагрузку, а ему требуется немало сил для выздоровления", — подчеркивают в управлении.

При хороших показателях испытаний на других животных через два-три года инновационными разработками ставропольских ученых могут начать лечить людей.