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2019-12-07T23:53+0300
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Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом
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РИА Новости

Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом

23:53 07.12.2019
66228
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция на Украине
Газокомпрессорная станция на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки. По словам главы правительства, в этом случае возобновятся выгодные для Киева прямые поставки российского голубого топлива.
Медведев напомнил, что Украина сейчас активно внедряет "европейское законодательство". При этом он отметил, что Россию абсолютно это устраивает.
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"Мы готовы работать по европейскому законодательству", - подчеркнул премьер.
Председатель правительства также заявил, что запретить европейским потребителям реверсно поставлять газ Украине "довольно сложно с точки зрения технологического контроля".

"Невозможно что-то навязать"

Комментируя высокие тарифы на транзит, предложенные Киевом, Медведев вспомнил слова монтера у Ильфа И Петрова.
"Соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон. Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз", - сказал Медведев.
Он также назвал причины, по которым Москве не стоит отказываться от поставок голубого топлива по этому направлению.
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"Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать", - отметил премьер.
Медведев также предостерег Киев от дальнейших требований выплатить деньги по судебным решениям. По его мнению, если Украина продолжить настаивать на этом, то стороны ни о чем не смогут договориться.
"Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту", - подчеркнул премьер.
Он также заявил, что договор должен быть выгодным для обеих сторон.

"Сохранить международные обязательства"

Медведев также отметил, что Киев должен соблюдать свои международные обязательства.
"Понимаете, вопрос ведь не в том, кто стоит у кормила власти, а вопрос в соблюдении международных обязательств. Мы исходим из того, что эти обязательства должны сохраняться для будущих руководителей государства", - сказал он.
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Председатель правительства напомнил о долге Киева в три миллиарда долларов.
"Они очень часто нам говорят: вот эти 3 миллиарда, которые когда-то брал (экс-президент Украины Виктор - ред.) Янукович, не мы же брали – не нам и отдавать... Но это брал не Янукович. Это брало украинское государство, которое отвечает за этот долг. И это, кстати, признают все суды. Это же самое должно касаться и газа", - заявил Медведев.
Он также выразил надежду, что в действующее руководство в Киеве это понимает.

"Невозможный вариант"

Комментируя заявление Медведева о "нулевом варианте", исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал это невозможным.
Он отметил, что Киев не может забыть о нарушении "Газпромом" договоренностей и простить российской компании три миллиарда долларов. Также он подчеркнул, что "Нафтогаз не будет забирать исковые требования в новом арбитраже без надлежащей компенсации.
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"Нулевой вариант", по словам исполнительного директора украинской компании – это выполнение решений Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" обязан выплатить 2,6 миллиарда долларов.

Ситуация с контрактом

Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце этого года.
Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.
В Киеве считают эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
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Юрий ВитренкоНафтогаз УкраиныДмитрий МедведевГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Сначала пусть вернут долг России в 3 млрд.По этому поводу России надо было действовать жёстко ,а не пузырить сопли и слюни.
8 декабря, 00:53
Александр Салин
7310002
Нам, россиянам, не интересны проблемы чужого бизнеса.
8 декабря, 00:45
yangibon
5040015
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