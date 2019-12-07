Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки. По словам главы правительства, в этом случае возобновятся выгодные для Киева прямые поставки российского голубого топлива.

Медведев напомнил, что Украина сейчас активно внедряет "европейское законодательство". При этом он отметил, что Россию абсолютно это устраивает.

"Мы готовы работать по европейскому законодательству", - подчеркнул премьер.

Председатель правительства также заявил, что запретить европейским потребителям реверсно поставлять газ Украине "довольно сложно с точки зрения технологического контроля".

"Невозможно что-то навязать"

Комментируя высокие тарифы на транзит, предложенные Киевом, Медведев вспомнил слова монтера у Ильфа И Петрова.

"Соглашение есть продукт при полном непротивлении сторон. Невозможно что-то навязать. Невозможно сказать, что у вас со следующего года транзитный тариф вырос в пять раз", - сказал Медведев.

Он также назвал причины, по которым Москве не стоит отказываться от поставок голубого топлива по этому направлению.

"Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать", - отметил премьер.

Медведев также предостерег Киев от дальнейших требований выплатить деньги по судебным решениям. По его мнению, если Украина продолжить настаивать на этом, то стороны ни о чем не смогут договориться.

"Ну не будет тогда ничего. Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям. Поэтому, хотят они этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту", - подчеркнул премьер.

Он также заявил, что договор должен быть выгодным для обеих сторон.

"Сохранить международные обязательства"

Медведев также отметил, что Киев должен соблюдать свои международные обязательства.

"Понимаете, вопрос ведь не в том, кто стоит у кормила власти, а вопрос в соблюдении международных обязательств. Мы исходим из того, что эти обязательства должны сохраняться для будущих руководителей государства", - сказал он.

Председатель правительства напомнил о долге Киева в три миллиарда долларов.

"Они очень часто нам говорят: вот эти 3 миллиарда, которые когда-то брал (экс-президент Украины Виктор - ред.) Янукович, не мы же брали – не нам и отдавать... Но это брал не Янукович. Это брало украинское государство, которое отвечает за этот долг. И это, кстати, признают все суды. Это же самое должно касаться и газа", - заявил Медведев.

Он также выразил надежду, что в действующее руководство в Киеве это понимает.

"Невозможный вариант"

Комментируя заявление Медведева о "нулевом варианте", исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал это невозможным.

Он отметил, что Киев не может забыть о нарушении "Газпромом" договоренностей и простить российской компании три миллиарда долларов. Также он подчеркнул, что "Нафтогаз не будет забирать исковые требования в новом арбитраже без надлежащей компенсации.

"Нулевой вариант", по словам исполнительного директора украинской компании – это выполнение решений Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" обязан выплатить 2,6 миллиарда долларов.

Ситуация с контрактом

Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце этого года.

Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.