Глава Пентагона не исключил отправки новых военных в Сирию

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Глава Пентагона Марк Эспер не исключает отправки дополнительных военных в Сирию в случае необходимости.

На форуме по безопасности в Калифорнии Эспера спросили, достаточно ли у США сил в Сирии.

"Думаю, что да. А если нет, то мы направим дополнительные силы", - ответил Эспер.

По его словам, он постоянно консультируется с Объединенным комитетом начальников штабов и Центральным командованием ВС США, чтобы у них было все, что необходимо для выполнения задач.

Эспер подчеркнул, что Пентагон по-прежнему считает своей миссией окончательный разгром запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии вывел из этого региона большую часть американских войск. Американские военнослужащие остаются в небольшом количестве на юге страны и на востоке, где они, по заявлениям Пентагона, помогают местным курдским формированиям охранять нефтяные месторождения.