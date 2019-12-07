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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-07T23:46+0300
https://ria.ru/20191207/1562108562.html
Глава Пентагона не исключил отправки новых военных в Сирию
https://cdn25.img.ria.ru/images/156025/30/1560253038_0:0:3074:1730_1036x0_80_0_0_ca7499340a9b1b59d8012a662b4b3b95.jpg
РИА Новости

Глава Пентагона не исключил отправки новых военных в Сирию

23:45 07.12.2019 (обновлено: 23:46 07.12.2019)
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© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие в Сирии
Американские военнослужащие в Сирии
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие в Сирии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер не исключает отправки дополнительных военных в Сирию в случае необходимости.
На форуме по безопасности в Калифорнии Эспера спросили, достаточно ли у США сил в Сирии.
"Думаю, что да. А если нет, то мы направим дополнительные силы", - ответил Эспер.
По его словам, он постоянно консультируется с Объединенным комитетом начальников штабов и Центральным командованием ВС США, чтобы у них было все, что необходимо для выполнения задач.
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Эспер подчеркнул, что Пентагон по-прежнему считает своей миссией окончательный разгром запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*.
Ранее президент США Дональд Трамп на фоне военной операции Турции на северо-востоке Сирии вывел из этого региона большую часть американских войск. Американские военнослужащие остаются в небольшом количестве на юге страны и на востоке, где они, по заявлениям Пентагона, помогают местным курдским формированиям охранять нефтяные месторождения.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМарк ЭсперВойна в СирииВооруженные силы СШАДональд ТрампМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
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