Моралес возглавит штаб своей партии на выборах президента Боливии

О намерении участвовать в выборах президента в марте-апреле уже заявили основной конкурент Моралеса на аннулированных октябрьских выборах Карлос Меса, а также другой правый политик, Луис Камачо. Считается, что отсутствие единства в рядах правых и выдвижение нескольких кандидатов может осложнить противостояние с социалистами на предстоящих выборах.