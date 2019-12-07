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Моралес возглавит штаб своей партии на выборах президента Боливии
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РИА Новости

Моралес возглавит штаб своей партии на выборах президента Боливии

23:22 07.12.2019 (обновлено: 23:23 07.12.2019)
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© REUTERS / Carlos JassoЭво Моралес в Мехико
Эво Моралес в Мехико
© REUTERS / Carlos Jasso
Эво Моралес в Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Большой съезд боливийского Движения к социализму (MAS) выбрал экс-президента Эво Моралеса руководителем своей президентской кампании 2020 года.
"Благодарю за доверие возглавить кампанию. Мы выберем единого кандидата и вновь победим в первом туре", - сообщил в субботу сам Моралес в Twitter.
Ранее сообщалось, что участники съезда MAS и социальных движений Боливии, проходящего в Кочабамбе, могут в субботу назвать нового единого кандидата в президенты от социалистов. Специалисты склоняются к тому, что это будет заместитель Моралеса в Шести тропических федерациях Боливии, 30-летний политолог из Кочабамбы Андронико Родригес. В интервью РИА Новости Родригес подтверждал готовность к выдвижению в случае поддержки со стороны партии и Моралеса.
Экс-президент Боливии Эво Моралес
6 декабря, 22:47
Моралес заявил, что данные доклада ОАГ говорят о его победе на выборах
О намерении участвовать в выборах президента в марте-апреле уже заявили основной конкурент Моралеса на аннулированных октябрьских выборах Карлос Меса, а также другой правый политик, Луис Камачо. Считается, что отсутствие единства в рядах правых и выдвижение нескольких кандидатов может осложнить противостояние с социалистами на предстоящих выборах.
После того, как оппозиция во главе с Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Власти Боливии объявили о проведении новых всеобщих выборов в стране, первый тур должен пройти в середине марта. Моралесу запрещено участвовать в предстоящих выборах.
Временный президент Боливии Жанин Аньес во время выступления в президентском дворце в Ла-Пасе
6 декабря, 01:49
Временный президент Боливии Аньес не будет баллотироваться на выборах
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