Трамп заявил о "прекрасных отношениях" с Ким Чен Ыном

"Я бы удивился, если бы Северная Корея стала действовать враждебно. У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Думаю, мы оба хотим, чтобы так и продолжалось. Он знает, что мне предстоят выборы. Не думаю, что он хочет вмешиваться в это", - сказал Трамп.