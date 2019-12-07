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Трамп заявил о "прекрасных отношениях" с Ким Чен Ыном
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РИА Новости

Трамп заявил о "прекрасных отношениях" с Ким Чен Ыном

23:18 07.12.2019 (обновлено: 23:50 07.12.2019)
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© AP Photo / Evan VucciЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп настаивает, что его отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном складываются хорошо.
Переговоры между США и КНДР по ядерной проблеме Корейского полуострова застопорились на фоне очередных испытаний оружия Пхеньяном. При этом КНДР пока не осуществляла новых ядерных испытаний и запуск ракет значительной дальности, которые были прекращены до саммитов Ким Чен Ына и Трампа.
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Трамп отрицательно ответил на вопрос журналистов президентского пула, беспокоится ли он относительно Ким Чен Ына. Трамп добавил, что у него "прекрасные отношения" с северокорейским лидером. При этом Трамп признал, что есть "определенная враждебность" со стороны Северной Кореи.
"Я бы удивился, если бы Северная Корея стала действовать враждебно. У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Думаю, мы оба хотим, чтобы так и продолжалось. Он знает, что мне предстоят выборы. Не думаю, что он хочет вмешиваться в это", - сказал Трамп.
"Я с ним ладил очень хорошо на протяжении трех лет", - заявил президент США.
Трампа просили также прокомментировать заявление постпреда КНДР при ООН Кима Сона, который заявил, что КНДР не нужны сейчас продолжительные переговоры с США, и вопрос денуклеаризации уже снят с повестки переговоров.
"Посмотрим", - ответил Трамп.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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