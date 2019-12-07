Попавшая в ДТП в Нижнем Новгороде Toyota принадлежит экс-полицейскому

© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Спровоцировавший Спровоцировавший ДТП в Нижнем Новгороде с множеством пострадавших детей автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, но его не было за рулем машины, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

"Автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, но за рулем находился не он", - сказал собеседник.

Ранее в МВД заявили, что "среди участников ДТП с детьми не было граждан, имеющих отношение к органам внутренних дел, а за рулем находился мужчина 1976 года рождения. В ГИБДД сообщили, что ранее водителя Toyota лишали прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но срок лишения уже истек. После ДТП он отказался от прохождения медэкспертизы.