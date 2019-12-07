Попавшая в ДТП в Нижнем Новгороде Toyota принадлежит экс-полицейскому

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Спровоцировавший ДТП в Нижнем Новгороде с множеством пострадавших детей автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, но его не было за рулем машины, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
"Автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, но за рулем находился не он", - сказал собеседник.
Ранее в МВД заявили, что "среди участников ДТП с детьми не было граждан, имеющих отношение к органам внутренних дел, а за рулем находился мужчина 1976 года рождения. В ГИБДД сообщили, что ранее водителя Toyota лишали прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но срок лишения уже истек. После ДТП он отказался от прохождения медэкспертизы.
ДТП произошло в субботу в 17.30 на улице Горького. Водитель Toyota создал помехи для движения других машин и столкнулся с Audi, тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Пострадало десять девятиклассников, которые шли в театр, и двое сопровождавших их учителей. Девять детей и взрослые были госпитализированы, одна из учительниц скончалась.
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