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Нижегородское МВД опровергло данные о причастности полицейских к ДТП
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РИА Новости

Нижегородское МВД опровергло данные о причастности полицейских к ДТП

22:40 07.12.2019 (обновлено: 07:36 08.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Среди участников ДТП в Нижнем Новгороде с множеством пострадавших детей не было людей, имеющих отношение к правоохранительным органам, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что ДТП в Нижнем Новгороде спровоцировал бывший высокопоставленный сотрудник ГУВД Нижегородской области.
"Среди участников данного ДТП не было граждан, имеющих отношение к органам внутренних дел", - заявили агентству в региональном управлении МВД.
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Там также уточнили, что за рулем спровоцировавшего ДТП автомобиля находился мужчина 1976 года рождения. В региональном ГИБДД агентству сообщили, что ранее водителя Toyota лишали прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в настоящее время срок лишения истек. Он отказался от прохождения медэкспертизы.
ДТП произошло в субботу в 17:30 на улице Горького в Нижнем Новгороде. Водитель автомобиля Toyota создал помехи для движения других машин, в результате чего столкнулся с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. В результате ДТП пострадало 11 девятиклассников, которые шли в театр, двое сопровождавших их учителей и мама одной из школьниц. Двое детей были осмотрены на месте и отпущены, 9 детей и 3 взрослых с травмами были доставлены в больницу, в больнице одна из женщин – мама девятиклассницы - скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
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ДТП в Нижнем НовгородеГУ МВД по Нижегородской областиНижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
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