Нижегородское МВД опровергло данные о причастности полицейских к ДТП

Там также уточнили, что за рулем спровоцировавшего ДТП автомобиля находился мужчина 1976 года рождения. В региональном ГИБДД агентству сообщили, что ранее водителя Toyota лишали прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в настоящее время срок лишения истек. Он отказался от прохождения медэкспертизы.

ДТП произошло в субботу в 17:30 на улице Горького в Нижнем Новгороде. Водитель автомобиля Toyota создал помехи для движения других машин, в результате чего столкнулся с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. В результате ДТП пострадало 11 девятиклассников, которые шли в театр, двое сопровождавших их учителей и мама одной из школьниц. Двое детей были осмотрены на месте и отпущены, 9 детей и 3 взрослых с травмами были доставлены в больницу, в больнице одна из женщин – мама девятиклассницы - скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).