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В Югре три человека погибли в ДТП на трассе
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РИА Новости

В Югре три человека погибли в ДТП на трассе

22:30 07.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 дек - РИА Новости. Три человека погибли, еще шестеро пострадали в столкновении двух автомобилей на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авария произошла в субботу около 21.00 (19.00 мск) на 31-м километре автодороги Лянтор - Нижнесортымский в Сургутском районе. Столкнулись Lexus LX 570 и Hyundai Sonata. По предварительной информации ведомства, Lexus двигался со стороны города Лянтор в поселок Нижнесортымский, вторая иномарка - в противоположном направлении.
"В результате столкновения автомашина Hyundai с водителем и двумя пассажирами сгорела полностью... Водитель Lexus и пять его пассажиров направлены в больницу города Лянтор", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, среди пострадавших - девушка-подросток и трехлетний ребенок. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают личности погибших.
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Вчера, 20:27
Крупные ДТП в России в 2019 году
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Ханты-Мансийский автономный округСургутский районПроисшествия
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