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Орешкин: Россия и Белоруссия сблизились в вопросах нефти и газа
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РИА Новости

Орешкин: Россия и Белоруссия сблизились в вопросах нефти и газа

22:02 07.12.2019 (обновлено: 22:07 07.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил в субботу после переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, что Москва и Минск значительно сблизились в вопросах нефти и газа.
"Сегодня был напряженный день. Плодотворно поработали. По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены", - сказал Орешкин.
Он добавил, что стороны с понедельника на экспертном уровне начнут детальную проработку указаний, полученных на этих переговорах, чтобы все сформулировать дорожные карты. "Затем будем докладывать премьерам, будем докладывать президентам", - заключил Орешкин.
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