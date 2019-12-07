Орешкин: Россия и Белоруссия сблизились в вопросах нефти и газа

"Сегодня был напряженный день. Плодотворно поработали. По целому ряду направлений, по сельскому хозяйству, по связи, по таможне, по регулированию нефтяного рынка на самом деле достигли серьезного прогресса, даже по вопросу нефти и газа позиции сторон были очень серьезно сближены", - сказал Орешкин.