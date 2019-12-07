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Погибшая в ДТП в Нижнем Новгороде оказалась мамой одной из учениц
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РИА Новости

Погибшая в ДТП в Нижнем Новгороде оказалась мамой одной из учениц

21:42 07.12.2019 (обновлено: 03:14 08.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Погибшей в ДТП в Нижнем Новгороде, в результате которого пострадали 10 детей, оказалась мама одной из девятиклассниц, сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на своей странице в социальной сети Facebook.
"Страшная трагедия произошла в центре Нижнего. В результате ДТП погибла мама одной из учениц автозаводской школы №37, которая сопровождала ребят из 9А класса на спектакль в ТЮЗ. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким мамы, жизнь которой так страшно и внезапно оборвалась. Также ранения получили 9 детей и две сопровождавшие детей учительницы. Сейчас они в областной больнице, двух мальчиков оперируют, но жизни ребят и учителей ничего не угрожает", - написал Панов.
Кадры с места ДТП в Нижнем Новгороде
Вчера, 21:05
Опубликовано видео с места массового ДТП в Нижнем Новгороде
ДТП произошло в субботу в 17:30 на улице Горького в Нижнем Новгороде. Водитель автомобиля Toyota создал помехи для движения других машин, в результате чего столкнулся с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. В результате ДТП пострадало 10 девятиклассников, которые шли в театр, и двое сопровождавших их учителей. Один ребенок был осмотрен на месте и отпущен, 9 детей и 2 взрослых с травмами были доставлены в больницу, где одна из учительниц скончалась. Угрозы жизни детей, по данным регионального минздрава, нет.
Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В региональном ГИБДД сообщили агентству, что ранее водитель Toyota лишался прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в настоящее время срок лишения истек. Он отказался от прохождения медэкспертизы.
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Вчера, 20:27
Крупные ДТП в России в 2019 году
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ДТП в Нижнем НовгородеНижний НовгородПроисшествия
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