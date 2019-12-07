Погибшая в ДТП в Нижнем Новгороде оказалась мамой одной из учениц

"Страшная трагедия произошла в центре Нижнего. В результате ДТП погибла мама одной из учениц автозаводской школы №37, которая сопровождала ребят из 9А класса на спектакль в ТЮЗ. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким мамы, жизнь которой так страшно и внезапно оборвалась. Также ранения получили 9 детей и две сопровождавшие детей учительницы. Сейчас они в областной больнице, двух мальчиков оперируют, но жизни ребят и учителей ничего не угрожает", - написал Панов.

ДТП произошло в субботу в 17:30 на улице Горького в Нижнем Новгороде. Водитель автомобиля Toyota создал помехи для движения других машин, в результате чего столкнулся с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. В результате ДТП пострадало 10 девятиклассников, которые шли в театр, и двое сопровождавших их учителей. Один ребенок был осмотрен на месте и отпущен, 9 детей и 2 взрослых с травмами были доставлены в больницу, где одна из учительниц скончалась. Угрозы жизни детей, по данным регионального минздрава, нет.