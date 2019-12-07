Виновник ДТП в Нижнем Новогороде отказался от медосвидетельствования

ДТП произошло в субботу в 17.30 на улице Горького. Водитель Toyota создал помехи для движения других машин и столкнулся с Audi, тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Пострадало десять девятиклассников, которые шли в театр, и двое сопровождавших их учителей. Девять детей и взрослые были госпитализированы, одна из учительниц скончалась.