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Виновник ДТП в Нижнем Новогороде отказался от медосвидетельствования
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РИА Новости

Виновник ДТП в Нижнем Новогороде отказался от медосвидетельствования

21:23 07.12.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Водитель, спровоцировавший ДТП с множеством пострадавших детей в Нижнем Новгороде, отказался проходить медицинское освидетельствование, сообщили РИА Новости в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло в субботу в 17.30 на улице Горького. Водитель Toyota создал помехи для движения других машин и столкнулся с Audi, тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Пострадало десять девятиклассников, которые шли в театр, и двое сопровождавших их учителей. Девять детей и взрослые были госпитализированы, одна из учительниц скончалась.
Кадры с места ДТП в Нижнем Новгороде
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Опубликовано видео с места массового ДТП в Нижнем Новгороде
Возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В управлении ГИБДД РИА Новости сообщили, что ранее водитель Toyota лишался прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, но в настоящее время срок лишения истек.
"Водитель автомобиля Toyota отказался от прохождения медэкспертизы. Это, как минимум, подпадает под статью 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - рассказали РИА Новости в управлении ГИБДД по области.
Согласно федеральному Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
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