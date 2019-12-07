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Нобелевский лауреат назвала Йемен жертвой международного молчания
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РИА Новости

Нобелевский лауреат назвала Йемен жертвой международного молчания

21:07 07.12.2019
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© AP Photo / Hani MohammedБойцы в Йемене
Бойцы в Йемене
© AP Photo / Hani Mohammed
Бойцы в Йемене. Архивное фото
РИМ, 7 дек - РИА Новости. Йемен, на протяжении четырёх с половиной лет живущий в условиях гражданской войны, стал жертвой международного молчания, заявила лауреат нобелевской премии мира за 2011 года, йеменская правозащитница Таваккул Карман.
"Необходим запуск национального процесса между хуситами и йеменским правительством, потому что народ требует того, чтобы он начался с перемирия и чтобы от него были удалены зарубежные силы", - заявила она на конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.
Правозащитница обрушилась с критикой на Саудовскую Аравию и ОАЭ, а также Иран, которые, по ее мнению, вмешиваются во внутренние дела Йемена.
"Это тупая стратегия, когда вы продаёте оружие странам, которые поддерживают терроризм", - сказала Карман.
"Они (западные страны) ошибаются, когда думают, что Йемен это прибавка к чему-то, когда смотрят на него через саудовское окно" - заявила нобелевский лауреат.
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