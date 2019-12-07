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Опубликовано видео с места массового ДТП в Нижнем Новгороде
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РИА Новости

Опубликовано видео с места массового ДТП в Нижнем Новгороде

21:05 07.12.2019 (обновлено: 07:31 08.12.2019)
27093
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места ДТП в Нижнем Новгороде, в котором автомобиль после столкновения с другими машинами на перекрестке сбил толпу пешеходов.
На кадрах видно несколько автомобилей с серьезными повреждениями, а также иномарку, которая вылетела на тротуар.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Вчера, 18:33
В Пензенской области десять человек пострадали в ДТП
Как рассказали в ГИББД, в результате инцидента пострадали десять детей, которые организованной группой шли в театр. Школьников сопровождали двое учителей, одна из них скончалась от полученных травм.
В региональном правительстве сообщили, что жизни детей ничего не угрожает, двух из них проводели операцию.
По предварительной информации, водитель на Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя автомобиля, одна из которых вылетела на тротуар.
В ГИБДД отметили, что виновника ДТП ранее лишали прав за пьяное вождение. Он отказался проходить медосвидетельствование.
Возбуждено уголовное дело. На место аварии прибыл глава города Владимир Панов.
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ДТП в Нижнем НовгородеМЧС РФНижний НовгородПроисшествия
Популярные комментарии
нужно приравнять убийство людей в дтп в пьяном виде к умышленному убийству, не меньше 15 лет тюрьмы , а видовнику убийства людей в ДТП не пившему алкоголь давать не менее 10-ти лет. Можно издать закон о том, чтобы все авто были оснащены алкодетекторами, которые не дают ехать если водитель пьян.
7 декабря, 21:44
АОАлександр Орлов
6000009
Что за жизнь пошла , состоятельная пьянь уже ни чего не боится ,!..
7 декабря, 22:14
Алексей Николаевич
5910900
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