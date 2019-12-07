Опубликовано видео с места массового ДТП в Нижнем Новгороде

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места ДТП в Нижнем Новгороде , в котором автомобиль после столкновения с другими машинами на перекрестке сбил толпу пешеходов.

На кадрах видно несколько автомобилей с серьезными повреждениями, а также иномарку, которая вылетела на тротуар.

Как рассказали в ГИББД, в результате инцидента пострадали десять детей, которые организованной группой шли в театр. Школьников сопровождали двое учителей, одна из них скончалась от полученных травм.

В региональном правительстве сообщили, что жизни детей ничего не угрожает, двух из них проводели операцию.

По предварительной информации, водитель на Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя автомобиля, одна из которых вылетела на тротуар.

В ГИБДД отметили, что виновника ДТП ранее лишали прав за пьяное вождение. Он отказался проходить медосвидетельствование.