Опубликовано видео с места массового ДТП в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. МЧС опубликовало видео с места ДТП в Нижнем Новгороде, в котором автомобиль после столкновения с другими машинами на перекрестке сбил толпу пешеходов.
На кадрах видно несколько автомобилей с серьезными повреждениями, а также иномарку, которая вылетела на тротуар.
Как рассказали в ГИББД, в результате инцидента пострадали десять детей, которые организованной группой шли в театр. Школьников сопровождали двое учителей, одна из них скончалась от полученных травм.
В региональном правительстве сообщили, что жизни детей ничего не угрожает, двух из них проводели операцию.
По предварительной информации, водитель на Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя автомобиля, одна из которых вылетела на тротуар.
В ГИБДД отметили, что виновника ДТП ранее лишали прав за пьяное вождение. Он отказался проходить медосвидетельствование.
Возбуждено уголовное дело. На место аварии прибыл глава города Владимир Панов.