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Нетаньяху раскрыл детали телефонного разговора с Путиным
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РИА Новости

Нетаньяху раскрыл детали телефонного разговора с Путиным

21:00 07.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
 Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Иран, Сирию и безопасность Израиля.
"Я провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили иранский вопрос, ситуацию в Сирии, требования безопасности Израиля и продолжение предотвращения непреднамеренных столкновений между ЦАХАЛом и российской армией", - написал Нетаньяху в Twitter.
Ранее пресс-служба Путина сообщила, что он обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия двух стран на сирийском направлении. Согласно сообщению, разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
Владимир Путин и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи в Еврейском музее и центре толерантности. 29 января 2018
12 сентября, 12:57
Межгосударственные отношения России и Израиля
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Владимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
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