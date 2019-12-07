Нетаньяху раскрыл детали телефонного разговора с Путиным

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Иран, Сирию и безопасность Израиля.
"Я провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили иранский вопрос, ситуацию в Сирии, требования безопасности Израиля и продолжение предотвращения непреднамеренных столкновений между ЦАХАЛом и российской армией", - написал Нетаньяху в Twitter.
Ранее пресс-служба Путина сообщила, что он обсудил с Нетаньяху вопросы взаимодействия двух стран на сирийском направлении. Согласно сообщению, разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
12 сентября, 12:57Межгосударственные отношения России и Израиля