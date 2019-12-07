Угрозы жизни детей, пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде, нет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Угрозы жизни детей, доставленных в больницу после ДТП по дороге в театр в Нижнем Новгороде, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
ДТП произошло в субботу в 17:30 на улице Горького в Нижнем Новгороде. По предварительным данным регионального управления МВД, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами. Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов. 10 детей и 2 взрослых госпитализированы, одному ребенку помощь оказали на месте и отпустили. По данным Госавтоинспекции РФ, пострадавшие пешеходы - девятиклассники, которые двигались организованной группой в театр. Рядом с местом ДТП находится Театр юного зрителя.
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"По информации регионального минздрава, в результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе 9 подростков. Все несовершеннолетние доставлены в детскую областную больницу, по предварительной информации, угрозы жизни нет. Работа детской областной больницы усилена для оказания необходимой помощи всем поступившим. У одного взрослого травмы лёгкой степени тяжести, у второго взрослого, по предварительным данным, средней степени тяжести. Один взрослый скончался", - сообщили в пресс-служба правительства Нижегородской области.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим, в том числе психологическую.
''Учитывая режим выходного дня, в детской областной больнице привлечены к работе дополнительно специалисты, чтобы всем подросткам была оказана помощь в полном объёме", - отметил Никитин.
Ранее со ссылкой на администрацию Нижнего Новгорода сообщалось, что скончалась одна из учительниц, сопровождавших детей в театр.