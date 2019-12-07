Угрозы жизни детей, пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде, нет

ДТП произошло в субботу в 17:30 на улице Горького в Нижнем Новгороде. По предварительным данным регионального управления МВД, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами. Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов. 10 детей и 2 взрослых госпитализированы, одному ребенку помощь оказали на месте и отпустили. По данным Госавтоинспекции РФ, пострадавшие пешеходы - девятиклассники, которые двигались организованной группой в театр. Рядом с местом ДТП находится Театр юного зрителя.