Трамп поблагодарил Иран за освобождение американского заключенного

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за освобождение американского студента и заявил, что это показывает возможность достижения договоренностей между двумя странами.
"Спасибо Ирану за весьма честные переговоры. Видите, мы вместе можем заключить сделку!" - написал Трамп в Twitter.
Трамп на протяжении долгого времени безуспешно добивается переговоров с иранской стороной по ядерной программе и другим вопросам. СШA при Трампе в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном.
Ранее в субботу стало известно, что США и Иран обменялись заключенными. Иран освободил американского студента Ван Сиюэ, которого обвиняли в шпионаже, а США сняли обвинения с иранского биолога Масуда Сулеймани, которого обвиняли в нарушении американских санкций против Ирана.
4 декабря, 23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран