Трамп поблагодарил Иран за освобождение американского заключенного

Трамп на протяжении долгого времени безуспешно добивается переговоров с иранской стороной по ядерной программе и другим вопросам. СШA при Трампе в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном.

Ранее в субботу стало известно, что США и Иран обменялись заключенными. Иран освободил американского студента Ван Сиюэ, которого обвиняли в шпионаже, а США сняли обвинения с иранского биолога Масуда Сулеймани, которого обвиняли в нарушении американских санкций против Ирана.