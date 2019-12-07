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Трамп поблагодарил Иран за освобождение американского заключенного
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РИА Новости

Трамп поблагодарил Иран за освобождение американского заключенного

20:38 07.12.2019 (обновлено: 20:47 07.12.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за освобождение американского студента и заявил, что это показывает возможность достижения договоренностей между двумя странами.
"Спасибо Ирану за весьма честные переговоры. Видите, мы вместе можем заключить сделку!" - написал Трамп в Twitter.
Трамп на протяжении долгого времени безуспешно добивается переговоров с иранской стороной по ядерной программе и другим вопросам. СШA при Трампе в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном.
Ранее в субботу стало известно, что США и Иран обменялись заключенными. Иран освободил американского студента Ван Сиюэ, которого обвиняли в шпионаже, а США сняли обвинения с иранского биолога Масуда Сулеймани, которого обвиняли в нарушении американских санкций против Ирана.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
4 декабря, 23:52
Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
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Дональд ТрампИранСШАВ мире
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