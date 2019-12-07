В Астрахани четыре подростка пострадали при хлопке газового баллона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек - РИА Новости. Четыре подростка госпитализированы в результате хлопка газового баллона в автомобиле в Астрахани, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Астраханской области.
"В 20.40 (19.40 мск) поступило сообщение о том, что на улице Энергетической в районе дома номер 19/2 произошел хлопок газобаллонного оборудования в автомобиле без последующего горения", - сказал он.
В машине находились двое подростков 2002 года рождения, один 2003 и один 2004 годов рождения.
"С ожогами рук и лица они госпитализированы в больницу имени Селищевой", - уточнил представитель ведомства.