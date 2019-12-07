Демократы выпустили доклад с обоснованием процедуры импичмента Трампа

ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Демократы комитета по судебным делам палаты представителей выпустили в субботу доклад, обосновывающий их намерение вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
Демократы доказывают, что их претензии к Трампу укладываются в определение "тяжких преступлений и проступков", которые, согласно конституции, могут быть поводом для импичмента.
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В 52-страничном докладе говорится, что демократы руководствовались текстом и структурой конституции США, документами Филадельфийского конвента 1787 года, где была утверждена конституция, а также историей и практикой импичмента.
"Эти источники показывают, что замыслом авторов конституции было вынесение импичмента за три накладывающихся друг на друга формы нарушений со стороны президента: злоупотребление властными полномочиями, предательство нации путем общения с иностранцами и коррупцию в том, что касается должности и выборов", - говорится в докладе.
"Любое из этих нарушений общественного доверие является обоснованием импичмента, если же они соединяются в единой череде поступков, они являются наиболее прочным из всех возможных основанием для импичмента и отстранения от власти", - говорится в документе.
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Судебный комитет занимается составлением обвинений против Трампа, которые будут вынесены на голосование палаты представителей.
Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Трамп заявляет, что требовал от властей Украины лишь борьбы с коррупцией.
Демократы рассматривают возможность предъявить Трампу ряд обвинений, включая превышение полномочий, воспрепятствование правосудию и конгрессу. В случае если контролируемая демократами палата представителей проголосует за импичмент Трампу, дело перейдет в сенат, где большинство составляют однопартийцы Трампа - республиканцы, которые до настоящего момента не намерены отстранять президента от власти.
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