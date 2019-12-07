Демократы выпустили доклад с обоснованием процедуры импичмента Трампа

"Эти источники показывают, что замыслом авторов конституции было вынесение импичмента за три накладывающихся друг на друга формы нарушений со стороны президента: злоупотребление властными полномочиями, предательство нации путем общения с иностранцами и коррупцию в том, что касается должности и выборов", - говорится в докладе.