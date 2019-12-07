После крупного ДТП в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело

ДТП произошло в субботу в 17.30 на улице Горького. По предварительным данным МВД, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами. Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов – группу девятиклассников, которые шли в театр. В результате ДТП пострадали десять школьников и двое взрослых, сопровождавших детей, одна из учительниц скончалась в больнице.