После крупного ДТП в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Нижнем Новгороде, в котором пострадали 10 детей и двое взрослых, сообщили РИА Новости в прокуратуре Нижегородской области.
ДТП произошло в субботу в 17.30 на улице Горького. По предварительным данным МВД, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами. Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов – группу девятиклассников, которые шли в театр. В результате ДТП пострадали десять школьников и двое взрослых, сопровождавших детей, одна из учительниц скончалась в больнице.
"Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Расследование взято прокуратурой области на контроль. Организована проверка соблюдения законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в областной прокуратуре.
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