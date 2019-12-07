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После крупного ДТП в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело
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РИА Новости

После крупного ДТП в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело

20:21 07.12.2019 (обновлено: 20:32 07.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Нижнем Новгороде, в котором пострадали 10 детей и двое взрослых, сообщили РИА Новости в прокуратуре Нижегородской области.
ДТП произошло в субботу в 17.30 на улице Горького. По предварительным данным МВД, водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с двумя машинами. Одна из них вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов – группу девятиклассников, которые шли в театр. В результате ДТП пострадали десять школьников и двое взрослых, сопровождавших детей, одна из учительниц скончалась в больнице.
"Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Расследование взято прокуратурой области на контроль. Организована проверка соблюдения законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в областной прокуратуре.
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
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