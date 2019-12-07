Власти рассказали, каким машинам потребуется сопроводительный документ

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Замглавы Росстандарта Алексей Кулешов заявил, что документ, информирующий о количестве потребляемых автомобилем энергии и топлива, будут выдавать только для новых транспортных средств и на добровольной основе.
Ранее телеканал RT сообщил, что в России введут ГОСТ по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств. В нем будут указываться расход бензина, газа или дизельного топлива на сто километров хода и выбросы углекислого газа, а для электромобилей — расход электроэнергии и запас хода.
Кулешов подчеркнул, что документ не будет иметь обязательный характер, а его выдача начнется с 31 марта 2021 года.
"Никакой ответственности (в случае отсутствия документа, - Прим. ред.) не предусмотрено", — заявил он РБК.
Ожидается, что правило коснется легковых и грузовых автомобилей с массой в пределах трех тонн.