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В Биробиджане загорелся торговый центр
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РИА Новости

В Биробиджане загорелся торговый центр

19:49 07.12.2019 (обновлено: 20:04 07.12.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Еврейской автономной областиВозгорание в торговом центре в городе Биробиджан. 7 декабря 2019
Возгорание в торговом центре в городе Биробиджан. 7 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Еврейской автономной области
Возгорание в торговом центре в городе Биробиджан. 7 декабря 2019
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пожар начался в торговом центре "Гигант", одном из крупнейших в Биробиджане, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"В 23:58 (хбр) на пульт пожарной охраны МЧС по Еврейской автономной области поступила информация от очевидцев о возгорании в здании торгово-развлекательного центра "Гигант" в Биробиджане", - говорится в сообщении.
На место выехали 20 человек и пять единиц техники, а также оперативная группа под руководством начальника регионального главка МЧС.
В здании сильное задымление, звенья газодымозащитной службы ищут очаг возгорания.
© Фото : ГУ МЧС России по Еврейской автономной областиВозгорание в торговом центре в городе Биробиджан. 7 декабря 2019
Возгорание в торговом центре в городе Биробиджан. 7 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Еврейской автономной области
Возгорание в торговом центре в городе Биробиджан. 7 декабря 2019
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БиробиджанЕврейская автономная областьПроисшествия
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