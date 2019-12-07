В Биробиджане загорелся торговый центр

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пожар начался в торговом центре "Гигант", одном из крупнейших в Биробиджане, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"В 23:58 (хбр) на пульт пожарной охраны МЧС по Еврейской автономной области поступила информация от очевидцев о возгорании в здании торгово-развлекательного центра "Гигант" в Биробиджане", - говорится в сообщении.
На место выехали 20 человек и пять единиц техники, а также оперативная группа под руководством начальника регионального главка МЧС.
В здании сильное задымление, звенья газодымозащитной службы ищут очаг возгорания.
© Фото : ГУ МЧС России по Еврейской автономной областиВозгорание в торговом центре в городе Биробиджан. 7 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Еврейской автономной области
Возгорание в торговом центре в городе Биробиджан. 7 декабря 2019