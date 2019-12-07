СК возбудил дело после гибели человека из-за хлопка газа в Тюмени

На месте взрыва газа в жилом доме в Тюмени

На месте взрыва газа в жилом доме в Тюмени

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело после гибели сотрудника газовой службы из-за хлопка газа в четырехэтажном доме в Возбуждено уголовное дело после гибели сотрудника газовой службы из-за хлопка газа в четырехэтажном доме в Тюмени , сообщается на сайте регионального СУСК.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали.

По данным следствия, 7 декабря в подъезде жилого дома по улице Бориса Шарова произошла утечка бытового газа. Около 18 часов при проведении работ сотрудником газовой службы произошел хлопок газа, мужчина скончался на месте. Трое жителей дома получили ожоги и были доставлены в больницу.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека в результате хлопка бытового газа в жилом доме по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.