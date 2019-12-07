Россиянка выиграла конкурс "Миссис Земной шар"

Ранее сообщалось, что Ксения Кривко стала победительницей Всероссийского конкурса замужних женщин в России "Миссис Россия 2019", что дало ей право представлять Россию на всемирном конкурсе.
© Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин"37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020"
© Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин"
37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020"
"Ксения стала Миссис Земной шар! Только что надели корону!", - рассказала Токмогашева.
Она добавила, что первой вице-миссис стала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис - Анастасия Божкова (Крым).