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2019-12-07T20:45+0300
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Россиянка выиграла конкурс "Миссис Земной шар"
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РИА Новости

Россиянка выиграла конкурс "Миссис Земной шар"

19:25 07.12.2019 (обновлено: 20:45 07.12.2019)
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© Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин"37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020"
37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты Миссис Земной шар – 2020
© Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин"
37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020"
КЕМЕРОВО, 7 дек - РИА Новости. Ксения Кривко из Кемерово, представлявшая Россию на всемирном конкурсе красоты среди замужних женщин Mrs Global - 2020 в китайском городе Шэнчьжэнь в субботу, стала обладательницей главного титула, сообщила РИА Новости PR- менеджер Кривко Наталья Токмогашева.
Ранее сообщалось, что Ксения Кривко стала победительницей Всероссийского конкурса замужних женщин в России "Миссис Россия 2019", что дало ей право представлять Россию на всемирном конкурсе.
© Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин"37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020"
37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты Миссис Земной шар – 2020
© Фото : пресс-релиз фонда "Планета женщин"
37-летняя россиянка Ксения Кривко стала победительницей конкурса красоты "Миссис Земной шар – 2020"
"Ксения стала Миссис Земной шар! Только что надели корону!", - рассказала Токмогашева.
Она добавила, что первой вице-миссис стала представительница Эквадора Джованна Андраде, второй вице-миссис - Анастасия Божкова (Крым).
Екатерина Лисина
9 октября, 07:15Sport Stories
Самые длинные ноги мира: российская красотка променяла баскетбол на подиум
315952719
Обсудить 13
красотаКсения КривкоКемеровоРоссияВ мире
Популярные комментарии
Гигантомания. О доме думать надо.
7 декабря, 19:26
vvab6
3010112
Офигеть, в 37 так выглядеть. Понятно, что макияж, камеры и прочее, но все равно классно, с победой!
7 декабря, 22:08
YSYuri SPb
1101000
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