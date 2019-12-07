Суд в Москве арестовал шесть фигурантов дела об убийстве Эльджаркиева

"Суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Под арестом до начала февраля оказался Хасан Полонкоев, его сына Закре и племянник Аслан, а также Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. Всем им инкриминируются статьи 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия).

Все заседания прошли в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.

Следствие считает мотивом убийства профессиональную деятельность Эльджаркиева, а также то, что его считали причастным к убийству Ибрагима Белхароева, даже непосредственно убийцей.

В пятницу СК сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября текущего года - убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. В Москве и Ингушетии 6 декабря проведена спецоперация, по результатам которой задержан предполагаемый руководитель ОПГ Хасан Полонкоев и пять ее участников. Розыск других лиц, причастных к нападению, продолжается.