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Суд в Москве арестовал шесть фигурантов дела об убийстве Эльджаркиева
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РИА Новости

Суд в Москве арестовал шесть фигурантов дела об убийстве Эльджаркиева

19:10 07.12.2019 (обновлено: 19:11 07.12.2019)
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© АГН "Москва" / Игорь ИванкоПодозреваемый Закре Полонкоев - сын предполагаемого лидера ОПГ Хасана Полонкоева в Басманном районном суде
Подозреваемый Закре Полонкоев - сын предполагаемого лидера ОПГ Хасана Полонкоева в Басманном районном суде
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Подозреваемый Закре Полонкоев - сын предполагаемого лидера ОПГ Хасана Полонкоева в Басманном районном суде
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал шестерых фигурантов дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
"Суд удовлетворил ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Под арестом до начала февраля оказался Хасан Полонкоев, его сына Закре и племянник Аслан, а также Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. Всем им инкриминируются статьи 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия).
Кадры задержания членов ОПГ по делу об убийстве главы Центра Э Ингушетии
6 декабря, 15:19
СК показал видео с подозреваемым в убийстве главы центра "Э" Ингушетии
Все заседания прошли в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.
Следствие считает мотивом убийства профессиональную деятельность Эльджаркиева, а также то, что его считали причастным к убийству Ибрагима Белхароева, даже непосредственно убийцей.
В пятницу СК сообщил о пресечении деятельности организованной преступной группы, совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября текущего года - убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева. В Москве и Ингушетии 6 декабря проведена спецоперация, по результатам которой задержан предполагаемый руководитель ОПГ Хасан Полонкоев и пять ее участников. Розыск других лиц, причастных к нападению, продолжается.
Эльджаркиев был убит в Москве 2 ноября, от рук неизвестных пал и его родной брат. Басманный суд столицы 18 ноября заочно арестовал жителя Ингушетии Курейша Картоева по обвинению в убийстве двух или более лиц, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в незаконном обороте оружия.
Задержанный Хасан Полонкоев
6 декабря, 14:31
Глава ОПГ, причастной к убийству Эльджаркиева, оказался бизнесменом
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Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевСледственный комитет РФБасманный суд г. МосквыМВД РФИнгушетияМоскваПроисшествия
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