РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-07T18:42+0300
https://ria.ru/20191207/1562102281.html
В США изучат дополнительные меры проверки иностранных студентов
https://cdn25.img.ria.ru/images/155568/17/1555681746_305:0:2806:1407_1036x0_80_0_0_f3170dd7ed19fc4c37121c11b256c62b.jpg
РИА Новости

В США изучат дополнительные меры проверки иностранных студентов

18:41 07.12.2019 (обновлено: 18:42 07.12.2019)
465
© AP Photo / Andrew HarnikМарк Эспер
Марк Эспер
© AP Photo / Andrew Harnik
Марк Эспер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. Пентагон после стрельбы во Флориде изучит меры проверки иностранных студентов из числа военных, которые обучаются в США, сообщил журналистам министр обороны США Марк Эспер.
В пятницу в результате стрельбы на военной базе во Флориде погибли четыре человека, включая стрелявшего, и восемь человек получили ранения. Нападавшим оказался военнослужащий Саудовской Аравии Мухаммед Саид аль-Шамрани, который проходил обучение на военной базе. Власти СШA ведут расследование. Связано ли нападение с терроризмом, пока неизвестно.
"Наша команда изучает все меры в нашем распоряжении, чтобы обеспечить должный отбор и проверку иностранных студентов, которые приезжают в нашу страну. Мы должны хорошо разбираться в том, кто они", - сказал Эспер.
Аль-Шамрани учился на военной базе с августа 2017 года, его программа обучения должна была занять три года и включала английский язык и навыки военного пилотирования.
На военной базе Пенсакола, где произошла стрельба, работают, а часто и живут до 23 тысячи военных и гражданских лиц, а также члены их семей.
Военно-морской аэродром Пенсакола в штате Флорида
Вчера, 09:02
СМИ: после стрельбы на базе ВМС США допросили шесть саудовских граждан
231101
Обсудить 0
Марк ЭсперМинистерство обороны СШАСаудовская АравияСШАВ мире
Рекомендуем
Лежащая женщина
Жителям французской коммуны запретили умирать дома по выходным
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продолжаются уже три часа
Строительство газопровода Северный поток — 2
В Госдуме оценили планы США по санкциям против "Северного потока — 2"
Иранский полицейский
СМИ: в Иране военнослужащий расстрелял трех полицейских
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
СМИ сообщили детали американских санкций против "Северного потока — 2"
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Путин и Лукашенко продолжили переговоры тет-а-тет
Газовое оборудование в Львовской области Украины
"Нафтогаз" прокомментировал предложение Медведева по газу
Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019
В Минске завершилась незаконная акция против интеграции с Россией
Корабли ВМС Ирана
Иранские ВМС представили новый ударный беспилотник
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Китай выразил протест США из-за вмешательства во внутренние дела
Бойцы в Йемене
Нобелевский лауреат назвала Йемен жертвой международного молчания
Алеппо
СМИ: трех командиров сирийских боевиков ликвидировали авиаударом
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
На переговорах Путина и Лукашенко внезапно погас свет
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Нетаньяху раскрыл детали телефонного разговора с Путиным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Москве в воскресенье пройдет бал кадетов
10:07Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово
09:52Врачи рассказали о пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков
09:45В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:44Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора
09:27Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
09:25Площадь пожара в гостинице в Одинцово увеличилась до тысячи квадратов
09:20Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз
09:06Володин отметил важность договора о Союзном государстве
09:04В Крыму прошли учения Черноморского флота
08:56В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
08:48В Якутске мужчина остался жив после падения в вентиляционную шахту
08:39В Якутии проверяют обстоятельства смерти сотрудника СИЗО
08:32Ученые назвали три этапа старения человека
08:32Площадь пожара в гостинице в Одинцово достигла 800 квадрантных метров
08:31В Нью-Дели число жертв пожара на фабрике возросло до 43 человек
08:24В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:22СМИ: в США чиновница требует $47 тысяч за украденные из багажа вещи
08:11В Одинцово загорелось деревянное здание на площади 400 метров
07:41Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей
Лента новостейМолния