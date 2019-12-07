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2019-12-07T18:39+0300
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Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продолжаются уже три часа
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РИА Новости

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продолжаются уже три часа

18:39 07.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко три часа ведут переговоры в Сочи, общение происходит за закрытыми для прессы дверями, передает корреспондент РИА Новости.
Лидеры двух стран начали встречу в 15.25. Путин и Лукашенко провели за столом переговоров вместе с членами своих делегаций чуть более двух часов, после этого президент России пригласил всех участников встречи на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства. Путин и Лукашенко проводят за обедом беседу тет-а-тет.
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Переговоры за обедом продолжаются также у членов делегаций - российскую возглавляет премьер Дмитрий Медведев, а белорусскую - его коллега Сергей Румас.
С российской стороны во встрече принимают участие, в частности, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, главы Минэнерго Александр Новак и Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич и другие.
Как ожидалось, стороны обсудят "дорожные карты" союзной интеграции, также ожидается, что предметом переговоров станут межгосударственные инвестпроекты и газ.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиБелоруссияРоссияВ мире
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