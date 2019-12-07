Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продолжаются уже три часа

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек - РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Президенты России и Белоруссии Владимир Путин Александр Лукашенко три часа ведут переговоры в Сочи, общение происходит за закрытыми для прессы дверями, передает корреспондент РИА Новости.

Лидеры двух стран начали встречу в 15.25. Путин и Лукашенко провели за столом переговоров вместе с членами своих делегаций чуть более двух часов, после этого президент России пригласил всех участников встречи на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства. Путин и Лукашенко проводят за обедом беседу тет-а-тет.

Переговоры за обедом продолжаются также у членов делегаций - российскую возглавляет премьер Дмитрий Медведев, а белорусскую - его коллега Сергей Румас.

С российской стороны во встрече принимают участие, в частности, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, главы Минэнерго Александр Новак и Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич и другие.