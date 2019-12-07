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Жителям французской коммуны запретили умирать дома по выходным
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РИА Новости

Жителям французской коммуны запретили умирать дома по выходным

18:34 07.12.2019 (обновлено: 18:35 07.12.2019)
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© Fotolia / Dan RaceЛежащая женщина
Лежащая женщина
© Fotolia / Dan Race
Лежащая женщина. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мэр коммуны Грэль во французской Луаре Изабелль Дюжеле внесла указ, запрещающий жителям умирать дома в выходные и праздничные дни, сообщается на сайте коммуны.
Указ был введен для того, чтобы обратить внимание на недостаток врачей в коммуне.
"За провокационным указом, запрещающим умирать дома в выходные и праздничные дни, кроется огромная беда многих жителей из-за ситуации со здравоохранением", - говорится в сообщении мэра.
Дюжеле уточняет, что проблема связана с крайней нехваткой специалистов и нуждается в немедленном разрешении.
Телеканал CNews отмечает, что мэр приняла это решение после того, как в прошлое воскресенье ей пришлось искать специалиста, который бы подтвердил смерть одного из жителей коммуны, так как лечащий врач был не на дежурстве, а скорая помощь находится в подчинении другой коммуны, где не хватает специалистов. Врача удалось найти только в соседнем округе, но, как отмечает телеканал, мэр города решила, что не готова снова пережить подобную ситуацию и приняла соответствующий указ, чтобы обратить внимание на проблему.
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Популярные комментарии
Вот это я понимаю, либеральная демократия... это вам не российские чинуши-крохоборы.
7 декабря, 19:47
Vladimir Kazakov
270001
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