Жителям французской коммуны запретили умирать дома по выходным

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Мэр коммуны Грэль во французской Луаре Изабелль Дюжеле внесла указ, запрещающий жителям умирать дома в выходные и праздничные дни, сообщается на сайте коммуны.
Указ был введен для того, чтобы обратить внимание на недостаток врачей в коммуне.
"За провокационным указом, запрещающим умирать дома в выходные и праздничные дни, кроется огромная беда многих жителей из-за ситуации со здравоохранением", - говорится в сообщении мэра.
Дюжеле уточняет, что проблема связана с крайней нехваткой специалистов и нуждается в немедленном разрешении.
Телеканал CNews отмечает, что мэр приняла это решение после того, как в прошлое воскресенье ей пришлось искать специалиста, который бы подтвердил смерть одного из жителей коммуны, так как лечащий врач был не на дежурстве, а скорая помощь находится в подчинении другой коммуны, где не хватает специалистов. Врача удалось найти только в соседнем округе, но, как отмечает телеканал, мэр города решила, что не готова снова пережить подобную ситуацию и приняла соответствующий указ, чтобы обратить внимание на проблему.