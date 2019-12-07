В Пензенской области десять человек пострадали в ДТП

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Десять человек пострадали при столкновении фуры и автобуса в Пензенской области, двое госпитализированы, восьми оказывается медпомощь, сообщает пресс-служба ГИБДД РФ.
"В 17.15 на 674 км федеральной трассы "Урал" водитель 1984 года рождения на автомобиле Volvo не предоставил преимущество и столкнулся с автобусом, который перевозил 17 пассажиров", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в ДТП два пассажира были госпитализированы, еще восьми пострадавшим оказывается медпомощь.
Проводится проверка по факту ДТП.