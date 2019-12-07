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В Пензенской области десять человек пострадали в ДТП
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РИА Новости

В Пензенской области десять человек пострадали в ДТП

18:33 07.12.2019 (обновлено: 18:34 07.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Десять человек пострадали при столкновении фуры и автобуса в Пензенской области, двое госпитализированы, восьми оказывается медпомощь, сообщает пресс-служба ГИБДД РФ.
"В 17.15 на 674 км федеральной трассы "Урал" водитель 1984 года рождения на автомобиле Volvo не предоставил преимущество и столкнулся с автобусом, который перевозил 17 пассажиров", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в ДТП два пассажира были госпитализированы, еще восьми пострадавшим оказывается медпомощь.
Проводится проверка по факту ДТП.
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