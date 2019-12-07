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В Саратовской области устранили дефект на теплосетях
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РИА Новости

В Саратовской области устранили дефект на теплосетях

18:27 07.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Ермохин / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальных служб
Сотрудники коммунальных служб
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Сотрудники коммунальных служб. Архивное фото
САРАТОВ, 7 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Энергетики в субботу устранили дефект на теплосетях в Энгельсе, втором по величине городе Саратовской области, и начали подачу тепла в многоквартирные дома, где проживают около 20 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе местного филиала ПАО "Т Плюс".
Энергетики в субботу с 4.00 (3.00 мск) приступили на проспекте Строителей в Энгельсе к устранению дефекта на теплотрассе, выявленного в ходе планового осмотра. Начальник пресс-службы администрации Энгельсского района Вячеслав Пашковский уточнил РИА Новости, что в зону отключения попали 144 многоквартирных дома, в которых проживает около 20 тысяч человек, а также 17 объектов социальной сферы.
"Работы завершены, сети заполнены", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что уже началась подача теплоносителя.
В настоящее время в Энгельсе 1 градус тепла.
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