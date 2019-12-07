В Саратовской области около 20 тысяч жителей остались без отопления

По словам собеседницы агентства, в ходе планового осмотра на теплотрассе на проспекте Строителей был выявлен дефект, в связи с чем с 4.00 (3.00 мск) в субботу начаты ремонтно-восстановительные работы, а без отопления остался 161 объект, среди которых как многоквартирные дома, так и учреждения социальной сферы.