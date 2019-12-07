В Нижнем Новгороде автомобиль сбил на перекрестке девять человек

МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Автомобиль в Нижнем Новгороде сбил на перекрестке девять человек после ДТП с четырьмя машинами, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РФ.
"В Нижнем Новгороде в 17.15 мск на регулируемом перекрестке произошло столкновение четырех автомобилей", - говорится в сообщении.
В информации отмечается, что после ДТП одна из машин врезалась в девять человек, которые стояли на тротуаре. Все они были госпитализированы. В настоящее время им оказывается медпомощь. По факту ДТП проводится проверка.
В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области добавили, что предварительно в числе пострадавших - четверо детей.
"Произошло столкновение трех транспортных средств с последующим наездом на пешеходов. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 9 человек, из них 4 детей, погибших нет", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошел в 17.30 в Нижегородском районе города. Обстоятельства происшествия устанавливаются.