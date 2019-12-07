В Нижнем Новгороде автомобиль сбил на перекрестке девять человек

МОСКВА/НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Автомобиль в Нижнем Новгороде сбил на перекрестке девять человек после ДТП с четырьмя машинами, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции РФ.

В информации отмечается, что после ДТП одна из машин врезалась в девять человек, которые стояли на тротуаре. Все они были госпитализированы. В настоящее время им оказывается медпомощь. По факту ДТП проводится проверка.