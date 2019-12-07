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Союзное государство
2019-12-07T18:13+0300
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Путин и Лукашенко продолжили переговоры тет-а-тет
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РИА Новости

Путин и Лукашенко продолжили переговоры тет-а-тет

18:13 07.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек - РИА Новости. Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко после двухчасовых переговоров продолжили общение тет-а-тет за обедом.
Путин и Лукашенко провели за столом переговоров вместе с членами своих делегаций чуть более двух часов, после этого президент России пригласил всех участников встречи на торжественный обед по случаю 20-летия создания Союзного государства. Путин и Лукашенко проводят за обедом беседу тет-а-тет.
Переговоры за обедом продолжаются также у членов делегаций - российскую возглавляет премьер Дмитрий Медведев, а белорусскую - его коллега Сергей Румас.
С российской стороны во встрече принимают участие, в частности, первый вице-премьер - министр финансов Антон Сиуланов, вице-премьер Дмитрий Козак, главы Минэнерго Александр Новак и Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич и другие.
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
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