РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-07T17:52+0300
https://ria.ru/20191207/1562100786.html
Иранские ВМС представили новый ударный беспилотник
https://cdn24.img.ria.ru/images/106144/17/1061441755_80:296:1920:1331_1036x0_80_0_0_21b0d119e23567ea650e1453ce170209.jpg
РИА Новости

Иранские ВМС представили новый ударный беспилотник

17:51 07.12.2019 (обновлено: 17:52 07.12.2019)
1096
© AP Photo / Ebrahim NorouziКорабли ВМС Ирана
Корабли ВМС Ирана
© AP Photo / Ebrahim Norouzi
Корабли ВМС Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новый ударный беспилотный летательный аппарат Simorgh представили в Иране, сообщает агентство Tasnim.
По данным агентства, БПЛА был представлен в ходе церемонии при участии контр-адмирала ВМС Ирана Хоссейна Ханзади в городе Конарак на юго-востоке страны.
Сообщается, что продолжительность полета нового БПЛА может составлять до 24 часов. Он может быть использован в боевых, тактических и разведывательных операциях. Дальность полета аппарата составляет 1,5 тысячи километров, а практический потолок - 4,62 километра.
Новый дрон представляет собой военно-морскую версию ударного БПЛА модели Shahed-129, который производился серийно в 2013 году.
27280102
Обсудить 0
ИранВ мире
Рекомендуем
Иранский полицейский
СМИ: в Иране военнослужащий расстрелял трех полицейских
Алеппо
СМИ: трех командиров сирийских боевиков ликвидировали авиаударом
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган рассказал, когда турецкие вооруженные силы покинут Сирию
Газовое оборудование в Львовской области Украины
"Нафтогаз" прокомментировал предложение Медведева по газу
Российская самолетостроительная корпорация МиГ
"МиГ" разрабатывает боевые скоростные беспилотники
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Путин и Лукашенко продолжили переговоры тет-а-тет
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
СМИ сообщили детали американских санкций против "Северного потока — 2"
Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019
В Минске завершилась незаконная акция против интеграции с Россией
Лежащая женщина
Жителям французской коммуны запретили умирать дома по выходным
Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине
Китай выразил протест США из-за вмешательства во внутренние дела
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Нетаньяху раскрыл детали телефонного разговора с Путиным
Опубликовано видео пуска угрожающей Крымскому мосту украинской ракеты
Появилось видео пуска "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
На переговорах Путина и Лукашенко внезапно погас свет
Строительство газопровода Северный поток — 2
В Госдуме оценили планы США по санкциям против "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Москве в воскресенье пройдет бал кадетов
10:07Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово
09:52Врачи рассказали о пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков
09:45В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:44Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора
09:27Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
09:25Площадь пожара в гостинице в Одинцово увеличилась до тысячи квадратов
09:20Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз
09:06Володин отметил важность договора о Союзном государстве
09:04В Крыму прошли учения Черноморского флота
08:56В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
08:48В Якутске мужчина остался жив после падения в вентиляционную шахту
08:39В Якутии проверяют обстоятельства смерти сотрудника СИЗО
08:32Ученые назвали три этапа старения человека
08:32Площадь пожара в гостинице в Одинцово достигла 800 квадрантных метров
08:31В Нью-Дели число жертв пожара на фабрике возросло до 43 человек
08:24В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:22СМИ: в США чиновница требует $47 тысяч за украденные из багажа вещи
08:11В Одинцово загорелось деревянное здание на площади 400 метров
07:41Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей
Лента новостейМолния