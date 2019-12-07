Иранские ВМС представили новый ударный беспилотник

По данным агентства, БПЛА был представлен в ходе церемонии при участии контр-адмирала ВМС Ирана Хоссейна Ханзади в городе Конарак на юго-востоке страны.
#Iranian Navy has unveiled its newest tactical/reconnaissance #UAV dubbed #Simorgh with a range of 1,500 kilometers, operation altitude of 25,000 feet and 24 hours nonstop flight capability pic.twitter.com/w6zF9k3INB— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 декабря 2019 г.
Сообщается, что продолжительность полета нового БПЛА может составлять до 24 часов. Он может быть использован в боевых, тактических и разведывательных операциях. Дальность полета аппарата составляет 1,5 тысячи километров, а практический потолок - 4,62 километра.
Новый дрон представляет собой военно-морскую версию ударного БПЛА модели Shahed-129, который производился серийно в 2013 году.