"Нафтогаз" прокомментировал предложение Медведева по газу

Ранее глава правительства отметил, что украинская компания и "Газпром" не смогут договориться о новом контракте, если Киев продолжит требовать выплаты по судебным решениям. Медведев отметил, что сторонам необходимо договориться об обоюдовыгодном решении. Российский премьер также призвал Киев отказаться от навязывания высоких тарифов на транзит.

"Нулевой вариант" — это прежде всего выполнить решения арбитража, чтобы задолженность "Газпрома" перед "Нафтогазом" равнялась нулю", — написал топ-менеджер украинской компании в Facebook.

Витренко напомнил, что российская госкорпорация обязана выплатить 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"Забыть о невыполнении договоренностей со стороны "Газпрома", простить "Газпрому" три миллиарда долларов и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации — невозможный вариант".

Переговоры в Вене

Накануне стороны провели переговоры, по итогам которых Витренко заявил, что Украина согласна получать газ от России в счет погашения задолженности по решению арбитража в Стокгольме. Он подчеркнул, что "Нафтогаз" готов отказаться от новых исковых требований, если стороны подпишут долгосрочный договор на транзит, который покроет все расходы Киева. Топ-менеджер также отметил, что украинская компания должна получить компенсацию за "невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам".

В свою очередь, глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, что переговоры по газу идут в интенсивном формате. По его словам, урегулирование судебных разбирательств является в данный момент ключевым моментом. По мнению министра, для транзита должны быть созданы такие условия, которые конкурентоспособны по отношению к другим.

"В этом случае, конечно, транзит будет сохранен и у нас будут возможности, в том числе, использовать газотранспортную систему Украины ", — добавил Новак.

Ситуация с газовым контрактом

Действующий контракт на транзит российского газа истекает в конце этого года.

Москва настаивает, что новый договор может быть подписан на условии взаимного отказа от претензий в международном арбитраже и прекращения судебных разбирательств.