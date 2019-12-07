В Минске завершилась незаконная акция против интеграции с Россией

Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019

Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019

© AP Photo / Sergei Grits Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019

МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Несанкционированные акции белорусской оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией завершились в Несанкционированные акции белорусской оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией завершились в Минске без происшествий и задержаний, передает корреспондент РИА Новости.

Одна из акций стартовала в полдень на Октябрьской площади возле Дворца республики и продлилась около пяти часов, в ней принимали участие несколько сотен человек. Протестующие высказывали недовольство углублением интеграции с Россией и выступали против подписания дорожных карт, по их мнению, это может повлечь утрату суверенитета Белоруссии

С Октябрьской площади участники акции колонной прошли к Дому правительства, затем на площадь Свободы и на площадь Якуба Коласа. Они скандировали лозунги "Жыве Беларусь!" ("Живет Белоруссия!") и "Незалежнасць" ("Независимость") и выступали против властей. Координатор акции, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец призвал протестующих вновь собраться на Октябрьской площади днем в воскресенье.

Акции возле Дворца республики предшествовало другое несанкционированное мероприятие, организованное общественной кампанией "Свежий ветер". Белорусов призывали выстроиться в "живую цепь" вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка, около получаса люди, образовавшие несколько цепочек, стояли, держась за руки. Они также выступали против интеграции с Россией.

Правопорядок в центре Минска обеспечивали усиленные наряды милиции. В происходящее правоохранители не вмешивались, людей не задерживали. В то же время они не давали участникам акций выходить на проезжую часть на проспекте Независимости, чтобы не мешать дорожному движению.

Оппозиционные акции были приурочены к встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая проходит в Сочи. Переговоры посвящены отношениям двух стран в рамках Союзного государства и подготовке к подписанию 31 интеграционной дорожной карты в различных сферах.