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В Минске завершилась незаконная акция против интеграции с Россией
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РИА Новости

В Минске завершилась незаконная акция против интеграции с Россией

17:33 07.12.2019 (обновлено: 17:48 07.12.2019)
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© AP Photo / Sergei GritsПротестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019
Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019
© AP Photo / Sergei Grits
Протестующие во время митинга в центре Минска, Беларусь. 7 декабря 2019
МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Несанкционированные акции белорусской оппозиции против подписания интеграционных дорожных карт с Россией завершились в Минске без происшествий и задержаний, передает корреспондент РИА Новости.
Одна из акций стартовала в полдень на Октябрьской площади возле Дворца республики и продлилась около пяти часов, в ней принимали участие несколько сотен человек. Протестующие высказывали недовольство углублением интеграции с Россией и выступали против подписания дорожных карт, по их мнению, это может повлечь утрату суверенитета Белоруссии.
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С Октябрьской площади участники акции колонной прошли к Дому правительства, затем на площадь Свободы и на площадь Якуба Коласа. Они скандировали лозунги "Жыве Беларусь!" ("Живет Белоруссия!") и "Незалежнасць" ("Независимость") и выступали против властей. Координатор акции, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец призвал протестующих вновь собраться на Октябрьской площади днем в воскресенье.
Акции возле Дворца республики предшествовало другое несанкционированное мероприятие, организованное общественной кампанией "Свежий ветер". Белорусов призывали выстроиться в "живую цепь" вдоль проспекта Независимости от Главпочтамта до Белгосцирка, около получаса люди, образовавшие несколько цепочек, стояли, держась за руки. Они также выступали против интеграции с Россией.
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Правопорядок в центре Минска обеспечивали усиленные наряды милиции. В происходящее правоохранители не вмешивались, людей не задерживали. В то же время они не давали участникам акций выходить на проезжую часть на проспекте Независимости, чтобы не мешать дорожному движению.
Оппозиционные акции были приурочены к встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которая проходит в Сочи. Переговоры посвящены отношениям двух стран в рамках Союзного государства и подготовке к подписанию 31 интеграционной дорожной карты в различных сферах.
Ранее Лукашенко в обращении к белорусским парламентариям подверг критике заявления оппозиции о том, что власти "сдают" независимость, идя на интеграцию с Россией. Президент отмечал, что Минск и Москва не ведут диалог по политическим вопросам, например, о создании единого парламента. Белорусский лидер также неоднократно говорил о важности развития интеграции с РФ на равноправной основе и исполнения всех заключенных ранее договоренностей.
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1 августа, 20:11
Чем грозит участие в несогласованных акциях за рубежом
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Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Оппозиция нужна и белорусы хотят жить своей страной, боятся что наши все скупят и загадят Беларусь
7 декабря, 17:37
Ю.Юрий .
36422136
"Оппозиция", которая кормится на западные гранты, есть пятая колонна. Штрафовать и сажать!
7 декабря, 17:44
Владимир Ф. Быченков
59000122
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