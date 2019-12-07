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Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
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РИА Новости

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

17:32 07.12.2019 (обновлено: 17:41 07.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящее время проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Параллельно региональные власти вместе с работодателями составляют списки самых востребованных профессий.
Мужчина за компьютером
10 октября, 17:36
В Минтруде рассказали о программе переобучения в предпенсионном возрасте
Предполагается, что россиян старшего возраста будут учить по трем схемам. Первая модель — обучение по направлению от службы занятости. Вторая — обучение по направлению работодателей. Третий вариант — обучение с использованием инфраструктуры Союза "Ворлдскиллс Россия".
В первом и третьем случаях расходы может компенсировать бюджет: обучающие будут получать стипендию, как и обычные студенты.
До конца 2024 года по таким схемам планируется обучить более 450 тысяч человек.
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Писал в правительство предложение -всем кто пережил перестройку,"Павловские реформы","Обмены денег за 2 дня",поднял детей в то время,кто и рожать боялся – должны идти на пенсию не на 2-5 лет позже - а 2-5 лет раньше, может хватит «добивать» свой народ,платя ему пособие по б\работице 1500 руб!!!!!
7 декабря, 18:45
Robin Bobin
348503112
Работы нет но вы учитесь. И на какую работу можно выучиться в 50 лет, какая вообще есть? Зато можно посмеяться.
7 декабря, 18:51
Anatoly Safarov
3251308319
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