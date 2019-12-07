Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

В настоящее время проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Параллельно региональные власти вместе с работодателями составляют списки самых востребованных профессий.

Предполагается, что россиян старшего возраста будут учить по трем схемам. Первая модель — обучение по направлению от службы занятости. Вторая — обучение по направлению работодателей. Третий вариант — обучение с использованием инфраструктуры Союза "Ворлдскиллс Россия".

В первом и третьем случаях расходы может компенсировать бюджет: обучающие будут получать стипендию, как и обычные студенты.