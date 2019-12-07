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Религия и мировоззрение
2019-12-07T17:05+0300
https://ria.ru/20191207/1562099153.html
Патриарх Кирилл прибыл в Калининградскую митрополию
https://cdn21.img.ria.ru/images/95133/27/951332756_0:281:1331:1030_1036x0_80_0_0_23f00affbeb183b8c6509a440dc8d087.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл прибыл в Калининградскую митрополию

17:05 07.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 7 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу прибыл с первосвятительским визитом в Калининградскую митрополию, в ходе которого совершит Божественную литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя.
"Восьмого декабря, в неделю 25-ю по Пятидесятнице, отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Кирилл совершит Божественную литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда", - сообщает пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.
В понедельник, 9 декабря, патриарх Кирилл возглавит Епархиальное собрание Калининградской митрополии, а также передаст технику и учебные пособия православной гимназии.
Решением Священного синода от 21 октября 2016 года в пределах Калининградской области была образована Калининградская митрополия, включающая в себя Калининградскую и Черняховскую епархии. Тогда же синод по просьбе калининградцев оставил за патриархом Кириллом временное управление Калининградской митрополией.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Калининградская областьКалининград
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