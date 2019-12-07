В Москве состоялась премьера фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт"

Алла Пугачева волновалась перед премьерой своего первого фильма. Вечером она написала в социальной сети: "Спасибо всем! Было круто!"
На фото она позирует с режиссером Татьяной Гулиной.
Алла Пугачева волновалась перед премьерой своего первого фильма. Вечером она написала в социальной сети: "Спасибо всем! Было круто!"
На фото она позирует с режиссером Татьяной Гулиной.
Певец Никита Пресняков пришел посмотреть бабушкин фильм вместе с супругой Аленой.
Певец Никита Пресняков пришел посмотреть бабушкин фильм вместе с супругой Аленой.
Старшая дочь примадонны Кристина Орбакайте в этот вечер больше всех радовалась за маму.
Старшая дочь примадонны Кристина Орбакайте в этот вечер больше всех радовалась за маму.
Как же без семейной фотографии в зрительном зале.
Как же без семейной фотографии в зрительном зале.
Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст.
Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст.
"Спасибо, любимая и родная Алла, за приглашение и за эмоции", — поблагодарил певец Игорь Николаев.
На премьере его сопровождала супруга — певица Юлия Проскурякова.
"Спасибо, любимая и родная Алла, за приглашение и за эмоции", — поблагодарил певец Игорь Николаев.
На премьере его сопровождала супруга — певица Юлия Проскурякова.
Кинорежиссер Федор Бондарчук.
"Браво! — после просмотра написала режиссер "Гардемаринов" Светлана Дружинина, — Это было потрясающе!"
"Браво! — после просмотра написала режиссер "Гардемаринов" Светлана Дружинина, — Это было потрясающе!"
Близкий друг семьи Пугачевой и Галкина дизайнер Валентин Юдашкин и его жена Марина не смогли пропустить премьеру.
Близкий друг семьи Пугачевой и Галкина дизайнер Валентин Юдашкин и его жена Марина не смогли пропустить премьеру.
Актриса Алика Смехова.