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2019-12-07T18:16+0300
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В Москве состоялась премьера фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт"
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РИА Новости

В Москве состоялась премьера фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт"

18:16 07.12.2019
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В кинотеатре "Октябрь" состоялась московская премьера фильма Татьяны Гулиной и Филиппа Григорьяна "Алла Пугачева. Тот самый концерт". Лента была снята на весеннем шоу певицы в Кремлевском дворце в честь ее 70-летия. До этого картину посмотрели сотни тысяч зрителей в 75 городах России.
Кто из звездных друзей и близких приехал поздравить примадонну с премьерой — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Алла Пугачева волновалась перед премьерой своего первого фильма. Вечером она написала в социальной сети: "Спасибо всем! Было круто!"

На фото она позирует с режиссером Татьяной Гулиной.

Певица Алла Пугачева и режиссер фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт Татьяна Гулина на премьере фильма в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
1 из 10

Алла Пугачева волновалась перед премьерой своего первого фильма. Вечером она написала в социальной сети: "Спасибо всем! Было круто!"

На фото она позирует с режиссером Татьяной Гулиной.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певец Никита Пресняков пришел посмотреть бабушкин фильм вместе с супругой Аленой.

Певец Никита Пресняков с супругой Аленой на премьере фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт
2 из 10

Певец Никита Пресняков пришел посмотреть бабушкин фильм вместе с супругой Аленой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Старшая дочь примадонны Кристина Орбакайте в этот вечер больше всех радовалась за маму.

Певица Кристина Орбакайте на премьере фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт
3 из 10

Старшая дочь примадонны Кристина Орбакайте в этот вечер больше всех радовалась за маму.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Как же без семейной фотографии в зрительном зале.

Певица Алла Пугачева, певица Кристина Орбакайте, певец Никита Пресняков с супругой Аленой на премьере фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт
4 из 10

Как же без семейной фотографии в зрительном зале.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст.

Премьера фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт
5 из 10

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Спасибо, любимая и родная Алла, за приглашение и за эмоции", — поблагодарил певец Игорь Николаев.

На премьере его сопровождала супруга — певица Юлия Проскурякова.

Композитор и певец Игорь Николаев с супругой, певицей Юлией Проскуряковой на премьере фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт
6 из 10

"Спасибо, любимая и родная Алла, за приглашение и за эмоции", — поблагодарил певец Игорь Николаев.

На премьере его сопровождала супруга — певица Юлия Проскурякова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Кинорежиссер Федор Бондарчук.

Кинорежиссер Федор Бондарчук на премьере фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт
7 из 10

Кинорежиссер Федор Бондарчук.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Браво! — после просмотра написала режиссер "Гардемаринов" Светлана Дружинина, — Это было потрясающе!"

Телеведущая Ангелина Вовк и режиссер Светлана Дружинина на премьере фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт
8 из 10

"Браво! — после просмотра написала режиссер "Гардемаринов" Светлана Дружинина, — Это было потрясающе!"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Близкий друг семьи Пугачевой и Галкина дизайнер Валентин Юдашкин и его жена Марина не смогли пропустить премьеру.

Дизайнер Валентин Юдашкин с супругой Мариной на премьере фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт
9 из 10

Близкий друг семьи Пугачевой и Галкина дизайнер Валентин Юдашкин и его жена Марина не смогли пропустить премьеру.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Алика Смехова.

Премьера фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт
10 из 10

Актриса Алика Смехова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КультураКино и сериалыНовости культурыСветлана ДружининаКристина ОрбакайтеВалентин ЮдашкинАлла ПугачеваМосква
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