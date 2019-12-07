В Черном море затонуло судно с 30 тоннами анчоуса

Рыбаки вытягивают сеть с пойманной рыбой в Черном море. Архивное фото

Рыбаки вытягивают сеть с пойманной рыбой в Черном море

ТБИЛИСИ, 7 дек – РИА Новости. Рыболовецкое судно с 30 тоннами анчоуса на борту затонуло в Рыболовецкое судно с 30 тоннами анчоуса на борту затонуло в Черном море около грузинского города Кобулети, сообщает Первый канал

"Сейнер отправился из прибережного города Поти в Кобулети для ловли рыбы. Судно принадлежало беженцу из Абхазии",- сообщает телеканал на своем сайте.

По его данным, судно было старым, в море оно столкнулось с большим бревном и начало тонуть.