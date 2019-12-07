РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-07T16:31+0300
https://ria.ru/20191207/1562098263.html
В Черном море затонуло судно с 30 тоннами анчоуса
https://cdn21.img.ria.ru/images/155758/03/1557580367_0:233:3072:1961_1036x0_80_0_0_46460af5dd5dd9dd017e4ab542e2b7e2.jpg
РИА Новости

В Черном море затонуло судно с 30 тоннами анчоуса

16:31 07.12.2019
14594
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкРыбаки вытягивают сеть с пойманной рыбой в Черном море
Рыбаки вытягивают сеть с пойманной рыбой в Черном море
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Рыбаки вытягивают сеть с пойманной рыбой в Черном море. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 7 дек – РИА Новости. Рыболовецкое судно с 30 тоннами анчоуса на борту затонуло в Черном море около грузинского города Кобулети, сообщает Первый канал.
"Сейнер отправился из прибережного города Поти в Кобулети для ловли рыбы. Судно принадлежало беженцу из Абхазии",- сообщает телеканал на своем сайте.
По его данным, судно было старым, в море оно столкнулось с большим бревном и начало тонуть.
Экипаж из восьми человек спасло находившееся рядом рыболовецкое судно.
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
19 ноября, 09:28
В Нижнем Новгороде затонул дебаркадер
1229214634
Обсудить 10
Черное мореАбхазияГрузияВ мире
Рекомендуем
Опубликовано видео пуска угрожающей Крымскому мосту украинской ракеты
Появилось видео пуска "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Участники во время праздничного шествия Дедов Морозов в Рыбинске
В новогодней столице России Рязани пройдет парад Дедов Морозов
Чиновница из Ленинградской области матом подбодрила молодежь
Чиновница из Ленинградской области матом "подбодрила" молодежь
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский прокомментировал "обман" россиян со стиральными порошками
Такси
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку, сообщили СМИ
Раковые клетки
Названа ранее неизвестная причина рака
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
Умерла учительница, сбитая автомобилем возле театра в Нижнем Новгороде
Новогоднее оформление Москвы
В Гидрометцентре подсчитали вероятность выпадения снега на Новый год
Светлана Медведева
Пресс-секретарь прокомментировал "расследование" про жену Медведева
Мужчина участвует в акции протеста в Питтсбурге, штат Пенсильвания
Виктор Бут предсказал США Майдан в 2020 году
Общественный туалет в Московском метрополитене
Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов
Сжигание отходов нефтяного производства в городе Бреге
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Югре три человека погибли в ДТП на трассе
Кадры с места ДТП в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде автомобиль сбил десять детей на тротуаре
Газовое оборудование в Львовской области Украины
"Нафтогаз" прокомментировал предложение Медведева по газу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Москве в воскресенье пройдет бал кадетов
10:07Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово
09:52Врачи рассказали о пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде подростков
09:45В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
09:44Лукашенко поздравил Путина с 20-летием подписания союзного договора
09:27Путин поздравил Лукашенко с юбилеем договора о Союзном государстве
09:25Площадь пожара в гостинице в Одинцово увеличилась до тысячи квадратов
09:20Джонсон пообещал ввести в Великобритании три категории рабочих виз
09:06Володин отметил важность договора о Союзном государстве
09:04В Крыму прошли учения Черноморского флота
08:56В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
08:48В Якутске мужчина остался жив после падения в вентиляционную шахту
08:39В Якутии проверяют обстоятельства смерти сотрудника СИЗО
08:32Ученые назвали три этапа старения человека
08:32Площадь пожара в гостинице в Одинцово достигла 800 квадрантных метров
08:31В Нью-Дели число жертв пожара на фабрике возросло до 43 человек
08:24В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
08:22СМИ: в США чиновница требует $47 тысяч за украденные из багажа вещи
08:11В Одинцово загорелось деревянное здание на площади 400 метров
07:41Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей
Лента новостейМолния