В Черном море затонуло судно с 30 тоннами анчоуса

ТБИЛИСИ, 7 дек – РИА Новости. Рыболовецкое судно с 30 тоннами анчоуса на борту затонуло в Черном море около грузинского города Кобулети, сообщает Первый канал.
"Сейнер отправился из прибережного города Поти в Кобулети для ловли рыбы. Судно принадлежало беженцу из Абхазии",- сообщает телеканал на своем сайте.
По его данным, судно было старым, в море оно столкнулось с большим бревном и начало тонуть.
Экипаж из восьми человек спасло находившееся рядом рыболовецкое судно.
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