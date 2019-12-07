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Аксенов прокомментировал намерение провести марш на Крым
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РИА Новости

Аксенов прокомментировал намерение провести марш на Крым

16:30 07.12.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
ЕВПАТОРИЯ, 7 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал инициаторам марша на Крым не нарушать законы России и провести акцию в Херсонской области Украины.
Ранее сообщалось о планах запрещенного в РФ "меджлиса"* устроить поход на Крым, дата проведения пока не определена, целью марша заявлена помощь международным организациям осуществить их решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Депутат Госдумы от ЛПДР Александр Шерин
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"Опять какой-то бред... У нас на границе никаких проблем нет. Крым в безопасности, все марши могут идти только до нейтральной полосы. После нейтральной полосы как к нарушителям границы будут применены соответствующие законные меры. Советую никому законы РФ не нарушать, в том числе и тем, кто (хочет быть) на марше", - сказал журналистам Аксенов.
"Пусть где хотят - ходят там, по кругу в Херсонской области, здесь в Крыму никакого марша не будет", - добавил он.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
15590031
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Сергей Аксенов (политик)Херсонская областьКрымРоссияУкраинаВ мире
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