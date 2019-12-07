Аксенов прокомментировал намерение провести марш на Крым

Ранее сообщалось о планах запрещенного в РФ "меджлиса"* устроить поход на Крым, дата проведения пока не определена, целью марша заявлена помощь международным организациям осуществить их решения в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Опять какой-то бред... У нас на границе никаких проблем нет. Крым в безопасности, все марши могут идти только до нейтральной полосы. После нейтральной полосы как к нарушителям границы будут применены соответствующие законные меры. Советую никому законы РФ не нарушать, в том числе и тем, кто (хочет быть) на марше", - сказал журналистам Аксенов.