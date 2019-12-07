На переговорах Путина и Лукашенко внезапно погас свет

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи

Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек — РИА Новости. Во время переговоров президентов России и Белоруссии неожиданно погас свет.

Путин в шутку отметил, что в здании закончилось электричество.

Лукашенко в ответ предположил, что за этим стоит пресс-секретарь российского лидера. "Это все Дима Песков, я знаю", — сказал он.

На переговорах Путина и Лукашенко в зале на секунду выключился свет.



«Это все Дима Песков», - пошутил президент Белоруссии pic.twitter.com/bExltzRDOK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 декабря 2019 г.

Делегации посмеялись и продолжили переговоры.

Мероприятие проходит в сочинской резиденции Бочаров ручей. Помимо лидеров двух стран, в переговорах участвуют премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а также члены правительств России и Белоруссии.

О чем говорят в Сочи

Встреча проходит в преддверии 20-летия договора о создании Союзного государства. Ожидается, что на рассмотрение президентов будут вынесены более 30 дорожных карт по углублению интеграции России и Белоруссии.

Открывая переговоры, президент России выразил надежду, что Москва и Минск продолжат работу по сближению, прежде всего в экономике и социальной сфере, и что люди получат от интеграции заметные преимущества.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что для интеграции предстоит сделать еще немало. Прежде всего, по его словам, необходимо создать равные условия для предприятий.