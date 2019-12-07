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Союзное государство
2019-12-07T18:58+0300
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На переговорах Путина и Лукашенко внезапно погас свет
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РИА Новости

На переговорах Путина и Лукашенко внезапно погас свет

16:15 07.12.2019 (обновлено: 18:58 07.12.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек — РИА Новости. Во время переговоров президентов России и Белоруссии неожиданно погас свет.
Это произошло после вступительного слова Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Путин в шутку отметил, что в здании закончилось электричество.
Лукашенко в ответ предположил, что за этим стоит пресс-секретарь российского лидера. "Это все Дима Песков, я знаю", — сказал он.
Делегации посмеялись и продолжили переговоры.
Мероприятие проходит в сочинской резиденции Бочаров ручей. Помимо лидеров двух стран, в переговорах участвуют премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас, а также члены правительств России и Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Вчера, 08:00Союзное государство
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О чем говорят в Сочи

Встреча проходит в преддверии 20-летия договора о создании Союзного государства. Ожидается, что на рассмотрение президентов будут вынесены более 30 дорожных карт по углублению интеграции России и Белоруссии.
Открывая переговоры, президент России выразил надежду, что Москва и Минск продолжат работу по сближению, прежде всего в экономике и социальной сфере, и что люди получат от интеграции заметные преимущества.
Лукашенко, в свою очередь, отметил, что для интеграции предстоит сделать еще немало. Прежде всего, по его словам, необходимо создать равные условия для предприятий.
"Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по 200 долларов газ покупать, нефть покупать не по 63 доллара за баррель, главное, чтобы равные были условия", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 01:01
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинСочиБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Скорее это знак что пора сажать Чубайса.
7 декабря, 16:43
maks.chuprin.87
38150006
Это знак, что квалифицированные электрики уничтожены как класс.
7 декабря, 17:20
vvab6
26711015
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