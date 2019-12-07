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2019-12-07T18:55+0300
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СНБО Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса
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РИА Новости

СНБО Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса

16:12 07.12.2019 (обновлено: 18:55 07.12.2019)
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© РИА Новости / Дэн Леви / Перейти в фотобанкЖители ДНР
Жители ДНР
© РИА Новости / Дэн Леви
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Жители ДНР . Архивное фото
КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
"Сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь, как основной на данный момент", - цитирует Данилова "Газета.UA".
По его словам, на заседании также обсуждались вопросы территориальной обороны и кибербезопасности.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Вчера, 01:42
Пушков высмеял "странную" идею Зеленского по Донбассу
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Алексей ДаниловСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассСовет национальной безопасности и обороны УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Как бы сложно не было РФ сейчас на международной арене но Донбасс не хочет и не может быть под пятой укров, пока у власти американские марионетки. Нам нужно что-то делать, само всё не решится.
7 декабря, 16:57
vadimbelomor
5000004
Жители Донбасса не зрители сватов и квартала 95. Им не сценарий, им программа нужна. Чётко, по пунктам...
7 декабря, 16:16
Z1Zlydennemets 1
4600003
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