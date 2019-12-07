СНБО Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
"Сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь, как основной на данный момент", - цитирует Данилова "Газета.UA".
По его словам, на заседании также обсуждались вопросы территориальной обороны и кибербезопасности.