В Киеве рассказали о поводе для оптимизма перед "нормандской встречей"

КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский едет на саммит в "нормандском" формате "вооруженным" информацией, у Украины есть повод для оптимизма, заявил по результатам закрытого заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины его секретарь Алексей Данилов.
Саммит пройдет в понедельник в Париже, на него приедут лидеры Украины, России, Германии и Франции.
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"Президент едет на "нормандский формат" вооруженным определенной информацией, которая будет абсолютно полезно использованной в интересах нашего государства", - сказал Данилов, трансляцию вел украинский Пятый канал.
Он добавил, что у Украины "повод для оптимизма есть".
Представители Украины затронут, в частности, темы прекращения огня в Донбассе, возвращения Крыма, восстановления контроля Киева над украинско-российской границей и возвращения украинских заключенных.
По словам Данилова, представлять Украину будет "команда не более десяти человек".
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