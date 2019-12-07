В Киеве рассказали о поводе для оптимизма перед "нормандской встречей"

Вид на правый берег Днепра в Киеве. Архивное фото

Вид на правый берег Днепра в Киеве

© AP Photo / Efrem Lukatsky Вид на правый берег Днепра в Киеве

КИЕВ, 7 дек - РИА Новости. Украинский президент Украинский президент Владимир Зеленский едет на саммит в "нормандском" формате "вооруженным" информацией, у Украины есть повод для оптимизма, заявил по результатам закрытого заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины его секретарь Алексей Данилов

Саммит пройдет в понедельник в Париже, на него приедут лидеры Украины, России, Германии и Франции.

"Президент едет на "нормандский формат" вооруженным определенной информацией, которая будет абсолютно полезно использованной в интересах нашего государства", - сказал Данилов, трансляцию вел украинский Пятый канал.

Он добавил, что у Украины "повод для оптимизма есть".

Представители Украины затронут, в частности, темы прекращения огня в Донбассе, возвращения Крыма, восстановления контроля Киева над украинско-российской границей и возвращения украинских заключенных.