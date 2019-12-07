Путин: Россия и Белоруссия проделали большой анализ союзного договора

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что представители РФ и Белоруссии проделали большую работу, анализируя, что было сделано за 20 лет действия договора о Союзном государстве.
"Завтра исполняется 20 лет союзному договору, наши коллеги, наши правительственные органы, министры, председатель правительств провели достаточно большую работу по анализу того, что сделано в рамках подписанного ранее договора о союзном государстве", - сказал Путин в субботу в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Он отметил также, что стороны обговорили то, что еще предстоит выполнить в рамках документа, что можно было бы актуализировать в связи с меняющимися обстоятельствами, в том числе отношений с другими коллегами в рамках ЕАЭС.