Более 40% туляков регулярно занимаются спортом

ТУЛА, 7 дек — РИА Новости. Более 40% жителей Более 40% жителей Тульской области , где за последние три года 5,7 миллиарда рублей внебюджетных средств привлечено на развитие спорта и спортивной инфраструктуры, вовлечены в регулярные занятия физкультурой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

"Развитию спорта и спортивной инфраструктуры мы уделяем колоссальное внимание. За последние три года привлекли на эти цели внебюджетные средства в размере 5,7 миллиарда рублей. Планомерно реализуем региональный проект "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография"", - сказал губернатор Алексей Дюмин на совещании в региональном правительстве, в котором принял участие помощник президента РФ Игорь Левитин.

По словам губернатора, на новый уровень в регионе выходит профессиональный спорт: значимых успехов добиваются волейбольная команда "Тулица", баскетбольный клуб "Арсенал", футбольный клуб "Арсенал" в прошлом году достиг рекордных для себя высот и смог пробиться в Лигу Европы.

"Наша дальнейшая работа нацелена на то, чтобы увеличить количество желающих заниматься спортом. А для этого нужна развитая спортивная инфраструктура", – подчеркнул Дюмин.

В свою очередь, представитель пресс-службы добавил, что на сегодняшний день в регионе более 40% жителей вовлечены в регулярные занятия физической культурой. Власти ставят перед собой задачу увеличить к 2024 году этот показатель до 55%.

"На совещании были названы спортивные объекты, которые в ближайшие несколько лет появятся в Тульской области: ледовый дворец в Щекино, физкультурно-оздоровительный центр в Кимовске, бассейн в Белеве, ледовая арена в Ефремове. За счет внебюджетных средств планируется построить два физкультурно-оздоровительных комплекса в областном центре и один в Одоеве. Центр единоборств и легкоатлетический манеж появятся в Туле", - сообщил он.