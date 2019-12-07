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Адвокат: Полонкоева обвиняют в покушении на главу центра "Э" Ингушетии
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РИА Новости

Адвокат: Полонкоева обвиняют в покушении на главу центра "Э" Ингушетии

15:42 07.12.2019 (обновлено: 15:59 07.12.2019)
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© СК РФЗадержанный Хасан Полонкоев
Задержанный Хасан Полонкоев
© СК РФ
Задержанный Хасан Полонкоев
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Арестованного Хасана Полонкоева обвиняют не в убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а в покушении на него годичной давности, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
"Его обвиняют не в московском убийстве, а в покушении, которое произошло год назад в Ингушетии", - сказал адвокат.
По его словам, следствие видит мотивом убийства профессиональную деятельность Эльджаркиева, а также то, что его считали причастным к убийству Ибрагима Белхароева, даже непосредственно убийцей.
На заседании, отметил адвокат, Полонкоев заявил, что знал о готовящейся против него провокации и даже обратился с соответствующим заявлением в прокуратуру еще полгода назад.
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Убийство главы центра "Э" по ИнгушетииИбрагим ЭльджаркиевИнгушетияПроисшествия
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