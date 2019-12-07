Муфтий РТ представил в Дагестане перевод Корана

МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. В Махачкале при участии глав и представителей муфтиятов Татарстана, Дагестана, Ингушетии и других исламских управлений прошла презентация русскоязычного перевода смыслов Корана "Калям Шариф".

"Это второй перевод смыслов Корана Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ). Первый был подготовлен на татарском языке и успешно презентован в Москве в октябре этого года. Оба издания вышли в свет в рамках года толкования Корана, объявленного в нашей республике", - сказал на открытии мероприятия муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

По его словам, работа по подготовке переводов смыслов началась в 2012 году в связи с тем, что в большинстве аналогичных переводов были недостатки.

"Я имею в виду именно смысловые неточности, а также изобилие заимствований в них из церковно-славянского языка", - отметил муфтий Татарстана.

Религиозный деятель добавил, что местом проведения данной презентации Дагестан выбран не случайно. "Сегодня в Махачкале подходит конгресс мусульманских лидеров Северного Кавказа, в котором мы участвуем и гости форума имеют возможность получить наш труд, а также пообщаться с нами", - сказал Самигуллин.

© предоставлено пресс-службой ДУМ РТ Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин во время презентации перевода смыслов Корана в республике Дагестан © предоставлено пресс-службой ДУМ РТ Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин во время презентации перевода смыслов Корана в республике Дагестан

"Мусульмане Татарстана показали пример единения уммы, ещё раз обратили внимание на тему просвещения, работы с молодежью, учеными и экспертным сообществом", - сказал в свою очередь муфтий Дагестана Ахмад Абдуллаев, высоко оценивший этот перевод.

Он отметил, что в республике "был опыт работы по переводу смыслов Корана".

"Однако по разным причинам мы, в отличие от Татарстана, не продолжили это дело. Тем не менее, мы готовы к дальнейшему сотрудничеству с муфтиятом во главе с Камилем Самигуллиным", - сказал муфтий Дагестана Абдуллаев.

Ранее муфтият Дагестана вынес экспертную оценку переводу "Калям Шариф".

"Представленный труд на сегодняшний день заслуженно можно считать наиболее удачным вариантом передачи смысла текста Священного Писания на русский язык", – говорится в тексте заключения муфтията.

В переводе смыслов Корана для удобства читателя содержатся комментарии, обособленные скобками от дословного перевода.Таким образом, переложение Корана на русский язык в вариации ДУМ РТ позволяет донести до читателя не только его буквальный смысл, но и исторический культурный фон, на котором записывался и произносился текст Священного Писания, нюансы, подтексты и метафоры языка Книги.